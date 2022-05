Bio sam ljut, igračima sam zamjerio 2 stvari:Stanoje preko Voše želi do novog finala - "Partizan je spreman na sve!"

Trener Partizana Aleksandar Stanojević očekuje tešku utakmicu u polufinalu Kupa Srbije.

Izvor: Youtube/FK Partizan Beograd/printscreen

Fudbaleri Partizana u srijedu (16.30) dočekuju Vojvodinu u utakmici polufinala Kupa Srbije, u kojoj će pokušati da se osmi put zaredom plasiraju u finale.

Trener Aleksandar Stanojević vjeruje da njegovu ekipu očekuje još teži meč protiv "lala" nego što je to bio onaj proteklog vikenda u Superligi, dok je stigla i potvrda da je Bibars Natho produžio ugovor s Partizanom.

"U kratkom periodu igramo dva puta sa jednom dobrom ekipom i nije lako dva puta pobijediti. Ovo je eliminaciona utakmica, nema popravnog. Više se rizikuje u datom trenutku i maksimalno smo oprezni i motivisani. Donosi nam taj meč još jedno finale. Svi smo spremni i svi igrači su mi na raspolaganju", počeo je Stanojević na konferenciji za medije.

On je otkrio šta je zamjerio igračima nakon slabog drugog poluvremena.

"Mi smo perfekcionisti ovdje i uvijek tražimo više. Bio sam ljut kad imate 2:0 i sve kontrolišete, imate situaciju da ste imali sve da riješite. Bili smo nedisciplinovani u odbrani, u napadu preopušteni. Sve sam to igračima pokazao na koji način smo priveli utakmicu kraju. Ali ne mogu da budem potpuno nezadovoljan, veći dio utakmice smo dominirali."

Stanojević je poručio i da je jasno da je Vojvodini prioritet Kup Srbije, jer bi preko njega mogli da se domognu evropskog fudbala.

"S Vojvodinom se dobro poznajemo dosta dobro. Svaka utakmica nosi nešto novo. Očekujem da će biti promjena kod njih, možda promene sistem, na sve smo spremni. Sigurno da je njima Kup sada prioritet. Nama je bilo prvenstvo tada, sada je i nama Kup. I mi ćemo biti drugačije i ući ćemo jače u meč. Ispravićemo greške i bolji nego što smo bili prošli put."

Na kraju, Stanojević je govorio i Rikardu Gomešu, strijelcu 34 gola ove sezone, koji bi mogao i da obori rekord Mateje Kežmana iz 2000. kada je 35 puta tresao mrežu.

"Očekujemo golove, on je izuzetan profesionalac. Raduje me što opet želi još i pored toliko golova, želi da i saigrači postignu gol. Ne šutira ni penale otkad je promašio onaj jedan. On igra stvarno za tim. Želio bih da obori taj rekord, ali ne opterećujemo se time", poručio je Aleksandar Stanojević.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!