Partizanovi junaci iz prvenstva moraju opet da blistaju: Vojvodina pala jednom, ali u srijedu će biti opasnija!

Crno-bijele nakon prvenstvenog očekuje i kup susret protiv Vojvodine, na istom mjestu.

Izvor: MNPRESS

Fudbaleri Partizana savladali su Vojvodinu (2:1) u prvenstvenom meču i nastavili potjeru za Crvenom zvezdom, a isti rival biće im protivnik i u polufinalu Kupa Srbije. Crno-bijeli će tada imati teži zadatak, jer je Vojvodina sve karte baciti na taj meč.

Novosađanima je to jedina šansa da se izbore za Evropu narednog ljeta, ali dvojica junaka Partizanove prvenstvene pobjede vjeruju da tim iz Humske neće dozvoliti iznenađenje. U razgovoru za klupski sajt Rikardo Gomeš i Nikola Terzić analizirali su dva meča protiv Vojvodine.

Junaci pobjede istakli su i čija im podrška znači u trenucima kada ne ide baš najbolje, što protiv Vojvodine u prvenstvu nije bio slučaj.

"Nije bila laka utakmica i pretoplo je bilo… Ali mislim da smo odmah u meč ušli fokusirani i nastavili smo sa dobrom igrom, prethodne utakmice su bile dobre, dobro je bilo raspoloženje, cijeli tim je igrao dobro. Nadam se da ćemo nastaviti da pobjeđujemo", kazao je Rikardo.

Partizanu odmah slijedi meč u Kupu Srbije protiv Vojvodine, a nije lako istog rivala pobijediti dva puta.

"Očekujem čvršću i agresivniju Vojvodinu. To je jedna utakmica od koje sve zavisi, da li ćeš proći dalje, da li ćeš igrati finale ili ispasti u polufinalu, tako da očekujem skroz drugačiji meč, ali mi svaku utakmicu idemo da pobijedimo i tako da se i nadamo trijumfu", navodi Terzić, dok i Rikardo ima slično mišljenje:

"Da, očekuje nas sljedeći susret sa ekipom Vojvodine već za nekoliko dana. Mislim da će nastupiti jako, ali spremni smo na sve i proći ćemo u sljedeći nivo takmičenja."

Najbolji strijelac Partizana podršku dobija sa drugog mjesta. Na tribinama su njegova djeca, koja ga bodri na svakom meču!

"Za mene je dobro što ih imam ovdje, daju mi veću motivaciju. Danas postigao pogodak za njih!"

Mladom Terziću u ovom dijelu sezone mnogo znači podrška tima, koji mu je dao energiju za dobre partije.

"Mnogo znači podrška, pogotovo za nas mlade igrače, jer nam iskusniji saigrači kroz treninge i novu utakmicu daju podršku i dosta učimo od njih. Nama svaki gol, asistencija, pa i kad ulazimo u šansu, puno znači, a onda dobijamo tako mnogo više i na samopouzdanju", rekao je mladi krilni napadač.

On je otkrio i sam kim u timu razgovara kada ulazi u šanse, a ne uspjeva da postigne golove.

“Uglavnom tada razgovaram sa starijim i iskusnijim igračima, sa Milanom Smiljanićem, Lazarom Markovićem...”, kaže Terzić.

Partizan ne smije da dozvoli da ga poremeti primljen gol u finišu i već u narednom susretu protiv istog rivala mora da ide na pobjedu!

“Tako je. Svaka utakmica mora da se pobijedi, to je Partizan, tako da normalno da postoji pritisak i kod tog primljenog gola. Desi se da nas poremete neke stvari, ali mi ne dozvoljavamo da to toliko utiče na nas, tako da smo završili sa pobjedom kod kuće u čekamo to polufinale Kupa”, zaključio je strijelac prvog pogotka.