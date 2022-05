Zvezda nije kiksnula četiri godine, ni vi ne vjerujete da je to moguće! Stanojević bijesan kao nikad - Ovo nema smisla!

Trener Partizana Aleksandar Stanojević vrlo je burno reagovao na konferenciji za štampu povodom meča sa Vojvodinom.

Fudbalere Partizana u subotu od 14 časova očekuje ligaški meč sa ekipom Vojvodine, dok samo četiri dana kasnije crno-bijeli dočekuju Novosađane u meču polufinala kupa.

Trener Aleksandar Stanojević se pred ovaj meč osvrnuo na to što je njegov tim poslije mečeva sa Čukaričkim i Crvenom zvezdom u kojima nije postigao gol uspio da u naredna tri meča deset puta zatrese mrežu protivnika.

"To nije bio pad, vratiću se opet. Mi smo onemogućeni, da je igrač u desetom minutu dobio crveni karton možda bi tu utakmicu dobili 3:0. Tako da nije to pad. Mi igramo dobro, mi smo onemogućeni da dajemo više golova, a ja sam zadovoljan što stvaramo šanse i postižemo golove. Mi smo u jednom dobrom ritmu cijele godine, a naravno da u nekom trenutku igrate malo slabije što je prirodno i normalno. Ali i to je uzrok nekim specifičnim stvarima", osvrnuo se na to strateg Partizana.

Partizan ima dva boda manje od Crvene zvezde u šampionskoj trci, a treneru crno-bijelih ne prija što su po njegovom mišljenju mnogi već proglasili crveno-bijele za šampione!

"S obzirom da se i mediji ponašaju da kao da je Zvezda uzela titulu, sigurno nam nije prijatno. Vidim da svi već pričaju kako će Zvezda igrati Ligu šampiona i ko su im protivnici tako da nije nikome prijatno iz hiljadu razloga. Momci ne odustaju i bore se, a sad šta će biti, mi se uvijek nadamo. I nadaćemo se do kraja dok matematički budemo u mogućnosti", istakao je on.

Upitan je gdje se nada da bi Crvena zvezda mogla da kiksne...

"Neću da kažem ništa, vidim da se trudite, a ni vi ne vjerujete u to! Pa nisu kiksnuli četiri godine, ali kad dođe situacija nadamo se da će da kiksnu. Nadamo se da će sljedeću da kiksnu, da će onu tamo da kiksnu, nadali smo se da će Vojvodinu da kiksnu... Prirodno je i sportski da se nadamo, a da li vjerujemo, pa... Vidim da vi ne vjerujete iako se trudite i hoćete. Dešava se svašta u fudbalu, a vi u to ne vjerujete", dodao je ljutito Stanojević!

A onda se obratio okupljenim novinarima i ponovio da će nastaviti da priča o stvarima koje ga tište.

"Bilo je šest utakmica do kraja, čega se uzdrržavate? Imaju Novi Sad, što, ne može da se izgubi u Novom Sadu? Ne može? Pa zašto igramo onda? Je l' ima smisla da igramo ili da završimo odmah prvenstvo? Ili da se i ja uzdržavam i da kažem da ne mogu da izgube nigdje?"

Na kraju je ponovo pomenuo VAR sistem koji na nekoliko utakmica nije radio.

"Vjerujem, naravno da vjerujem, ali šta reći? Svi smo vjerovali u te stvari i onda vam se desi Čukarički! Vjerujemo da će biti prvenstvo regularno, jeste svi vjerovali? Jeste! I onda vam ne radi ni VAR, ne radi ni ovo... I opet ću da pričam i sve ću vas nervirati zato što imam prava da pričam. Jer smo sto utakmica pobijedili, sto golova dali i zato imam pravo sve da pričam. I hoću da pričam", ljut je bio Stanojević.

Što se same utakmice tiče, ona dolazi u specifičnom momentu.

"Igramo utakmicu koja naravno da je značajna kao i sve prethodne. Specifično je što igramo dvije utakmice sa Vojvodinom koja ima dobre igrače i dobrog trenera. Teško je pobijediti obje utakmice za četiri dana, a znamo da nam je to cilj i moranje. Što se tiče kadrovske situacije polako se vraćaju i Urošević i Miljković tako da polako se kompletiramo i nadam se da će svi biti spremni za sutrašnju utakmicu", počeo je Aleksandar Stanojević.

On je još jednom ponovio da Partizan mora na svakom meču da ide na pobjedu i da nema kalkulisanja.

"Mi ne možemo da kalkulišemo, svaka utakmica nam je važna, sutrašnja pogotovo jer može direktno da nam odluči titulu. Izvešćemo najbolji sastav, a mi uvijek kombinujemo sa dva, tri igrača. Njima je sigurno prioritet kup jer su izgubili sve šanse da se domognu Evrope kroz ligu", dodao je on.