Slično je kao 2017. kad smo osvojili titulu! U Partizanu se nadaju da će opet preskočiti Zvezdu: Daćemo sve od sebe!

Povratnik u redove crno-bijelih Marko Jevtović vjeruje da će Partizan osvojiti šampionsku titulu.

Izvor: MN PRESS

Partizan je bez većih problema slavio protiv Napretka u Kruševcu (3:0) i tako nastavio pritisak na Crvenu zvezdu, a jedan od strijelaca sa ovog susreta Marko Jevtović poručuje da vjeruje da i dalje mogu do šampionske titule - i da će za mjesec dana vidjeti šta su uradili.

"Moramo biti fokusirani na svaki sljedeći izazov. I dalje smo u igri za dva trofeja i borićemo se do kraja za svaku loptu", rekao je Marko Jevtović za zvanični sajt Partizana.

Jevtoviću je ovo prvi gol od povratka u Partizan prethodne zime, a dodaje da je dok je igrao u inostranstvu pratio svaki meč crno-bijelih i da mu zbog toga nije bilo teško da se uklopi. Podsjeća da ima veliko iskustvo iz prvog mandata u Humskoj i da je tu da bi pomogao da se dođe do šampionske titule.

"Drago mi je naravno da sam postigao gol kada se lomila utakmica, ali meni je uvijek bilo najvažnije da pobjeđujemo, a ko će dati gol je potpuno nevažno", poručio je defanzivni vezni Partizana.

Partizan je 2017. godine u samoj završnici prvenstva "preskočio" Zvezdu i došao do titule, da li može i sada tako?

"Da, dosta toga je sličnog. I tada smo vjerovali da možemo do titule. Jedino što mogu da obećam je da će cijela ekipa dati sve od sebe da dođemo do našeg cilja. Mi prije svih imamo nas! Jedemo isti hljeb i zavisimo jedni od drugih. Da nije tako, ne bismo bili ni blizu uspješni i ja ne vidim da može ili smije biti drugačije...", rekao je Jevtović.

Na meču protiv Napretka konačno je zaigrao i Ljubomir Fejsa koji se poput Marka Jevtovića zimus vratio u redove Partizana, a svi se nadaju da će donijeti na čvrstini.

"Ljubomir Fejsa je legenda našeg fudbala, čovjek koji je toliko dugo igrao na najvišem nivou i osvajao nebrojeno trofeja. Meni lično je velika čast da je on tu, sa nama. On će nam svojim isukstvom i znanjem sigurno mnogo pomoći. Želim mu da bude uspješan, kao i do sada, u karijeri", podvukao je Jevtović.

(MONDO)