Pogledajte kvotu na nas, to je nevjerovatno! Stanojević pričao o šansama za titulu: Pa dobro, to svi znaju!

Trener Partizana Aleksandar Stanojević osvrnuo se i na vjerovatnoću osvajanja titule za njegov tim.

Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Partizana gostuju Napretku u nedjelju od 19 časova, a u tom meču crno-bijeli žele da pobjedom nastave trku sa Crvenom zvezdom za titulu u Superligi.

Trener Aleksandar Stanojević se pred ovu utakmicu prisjetio spornih detalja sa prošlog meča, a novinare je zanimali da li će stručni štab pratiti i meč u Novom Sadu. Crvena zvezda od 17 časova gostuje Vojvodini i svaki kiks gostiju bi mnogo značio crno-bijelima.

"Prirodno je nadati se, ne samo periferno nego ozbiljno pratim sve utakmice, a posebno našeg najvećeg rivala", iskren je bio Stanojević.

Kao što je nedavno istakao Bibras Natho i Stanojević je ponovio da će tim do posljednjeg momenta juriti titulu, a sada se osvrnuo i na vjerovatnoću osvajanja titule.

"Mi se nadamo i dalje i uvijek, bez obzira na to što je kvota na to da mi ne budemo šampioni 1.05 koliko sam ja ispratio. To je nevjerovatno da sedam-osam kola pred kraj to bude tako. Ali dobro, vidite da ljudi znaju nešto što svi znaju", dodao je Stanojević.