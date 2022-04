"Partizanova premija? Prvi put čujem za to!" Trenera Vojvodine pred Zvezdu ne zanimaju takve priče

Novosađani spremni za meč protiv Crvene zvezde

Izvor: MN PRESS

Vojvodina u nedjelju od 17 časova dočekuje Crvenu zvezdu i imaće težak zadatak ne samo zbog kvaliteta ekipe Dejana Stankovića, već i zbog svoje loše forme. Novosađani su u prethodne dvije utakmice doživjeli dva poraza (protiv Voždovca i Radničkog iz Niša u gostima) i to su direktni udarci na evropske ambicije "Stare dame" srpskog fudbala.

Trener Vojvodine Radojičić rekao je da želi da njegov tim bude konkurentan favoritu u nedjelju, uz konstataciju da nije u situaciji da prijeti beogradskim crveno-bijelima.

"Očekuje nas utakmica sa najboljom ekipom u zemlji, sa prvakom koji dolazi kod nas sa imperativom pobjede. Mnogi nisu uspjeli da uzmu Zvezdi ni bod i svi znaju koliko je to teško. Mi smo u mini-seriji od dva poraza, izgubili smo od ekipa sa kojima se direktno borimo za plasman u Evropu. Nismo u najboljem psihološkom momentu, ali radimo sa igračima da izađemo u što boljem izdanju i da odigramo kako treba, muški i dostojanstveno. Ne treba bježati od toga da smo u inferiornom položaju u odnosu na rivala, ali mi se nikada nećemo predavati. Bodovna razlika je ogromna između Crvene zvezde i Partizana i ostalih timova i to nije dobro, bez obzira na njihove budžete. Želim da Vojvodina bude konkurentna Crvenoj zvezdi i Partizanu. Nismo u poziciji da prijetimo, ali učinićemo sve da prikažemo dobru igru i ako uspijemo da dođemo i do dobrog rezultata", rekao je Radojičić.

On je na pitanje o medijskim napisima da Partizan "premira" timove koji oduzmu bodove Crvenoj zvezdi odgovorio da prvi put čuje za to i da će Voša uvijek biti klub koji će igrati samo zbog sebe.

"FK Vojvodina je FK Vojvodina i kao bivšeg igrača i sada trenera ovog kluba, te stvari me ne zanimaju. Sada prvi put čujem o premiranju, i znam da će FK Vojvodina da igra isključivo samo zbog sebe, misleći samo na sebe. Niko ne uzima lako bodove protiv Zvezde i Partizana. Od ovih timova koji se bore za Evropu, ako neko uspije u tome, to može da bude ključno. Mi smo gubili bodove od ekipa u odnosu na koje nismo bili inferiorni na terenu. Jesmo zbog toga napravili korak unazad u borbi za Evropu, ali nismo u potpunosti. Imamo dvije vezane utakmice protiv Zvezde i Partizana. Rezultat je danas 0:0, imamo bod u džepu, pa ćemo da vidimo kako će se odvijati stvari na terenu", rekao je Radojičić.

Vojvodina je ove sezone Zvezdi "otkinula" bodove remijem na stadionu "Rajko Mitić", a potom su na "Karađorđu" igrači Zvezde preokrenuli u 16. kolu golovima Milana Pavkova i Aleksandra Dragovića za 2:1 za Stankovićev tim. Vojvodina je nakon tih utakmica doživjela velike probleme, otišao je trener Slavoljub Đorđević poslije serije loših rezultata, a problemi nisu tako jednostavni da bi Radojičić i njegovi igrači za kratko vrijeme uspjeli da ih koriguju.

"Svi ste svjedoci tome kako je Vojvodina primala golove ove sezone i kako je nesrećno gubila bodove. To je sigurno uticalo i na igrače, ali mi bez obzira na sve, želimo da odigramo najbolje što znamo i da pokušamo da prebrodimo psihološku krizu. Ja sam u svojoj glavi pobjednik i nikada se neću baviti ovim poslom ako budem razmišljao na drugačiji način. Od svojih igrača želim da napravim pobjednike, ali ogroman uticaj na psihološko stanje ekipe imao je taj broj primljenih golova. Nesreće, greške koje su se nama non stop ponavljale. Neću da krivim nijednog igrača, jer je svaki želio najbolje. Sada se nadamo da će nam se ta sreća malo osmjehnuti i pomoći da smanjimo taj nivo grešaka i da se vratimo u trku za Evropu. Možda to mnogima izgleda nemoguće, ali imamo još 12 bodova u opticaju. Kup dolazi za 10 dana, imamo vremena da mislimo o tome. Nemamo prioritet u takmičenjima, osim onog da hoćemo da pobijedimo na svakoj utakmici", rekao je Radojičić.

Naglasio je da neće pripremati utakmicu da ekipa "igra na bod".

"Kada pripremam sljedeću utakmicu, ja u glavi imam ideju kako da dođemo do pobjede i da težim ka tome. Mi ćemo pokušati da pobijedimo Crvenu zvezdu i taktički pripremamo utakmicu na taj način. Ja ne mogu da pobjegnem od sebe i da kažem da razmišljam drugačije, ali neću da pričam 'šarene laže'. U ovom trenutku, ne možemo da kažemo da bismo bili nezadovljni bodom, ali drugačije bih vam govorio sada da sam ja selektirao ovaj tim. U ovom trenutku situacija je takva kakva je, svi je vidite. Ja lično smatram i želim da pomognem da Vojvodina uvijek bude konkurentna, protiv svakog rivala, naročito na svom stadionu. Ali, ja svojim igračima takođe ponavljam da se utakmica igra na jednom pravougaoniku i da nije bitno da li je u Novom Sadu, Beogradu ili Surdulici", zaključio je Radojičić.

