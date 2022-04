Znamo šta je srpski fudbal, ali vjerujemo u titulu! Natho ne odustaje: Mi radimo svoj posao, pa šta bude!

Jedan od najiskusnijih u timu Partizana nema namjeru da odustane od šampionske titule do posljednjeg momenta!

Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Partizana ne daju Crvenoj zvezdi da pobjegne! TSC ih je mučio skoro do poluvremena, ali su onda crno-bijeli uspjeli da za kratko vrijeme preokrenu sa 0:1 na 3:1 i na kraju pobijede 4:1.

I dalje im je dovoljan samo jedan kiks vječitog rivala da bi došli do titule, a strijelac najljepšeg gola u pobjedi nad TSC-om iskusni Bibars Natho vjeruje u trofej!

"Bila je izuzetno teška utakmica protiv vrlo dobrog tima, posebno poslije njihovog vođstva i pritiska koji smo imali od navijača. Srećan sam što smo reagovali na pravi način, pokazali karakter i što smo se vratili poslije 0:1 i pobijedili", analizirao je pobjedu nad prethodnim rivalom kapiten Izraela.

A onda je istakao da će fudbaleri Partizana raditi sve kako bi dobili mečeve do kraja prvenstva. To je do njih, a ako ih rival iznenadi kiksom...

"Sve dok se ne završi prvenstvo, vjerovaćemo u titulu. Rekao sam to već nekoliko puta, znamo šta je srpski fudbal, ali mi moramo gledati samo nas i uraditi koliko možemo do kraja. Radićemo svoj posao i sve što je do nas, pa ćemo vidjeti šta će se desiti", naveo je on.

Prelijep gol Natha u meču sa TSC-om nažalost nisu stigli da vide njegovi nasljednici...

"Danas je bio problem, jer završavaju sa školom u 15 časova, sačekao sam malo, ali sam postigao gol ranije. Siguran sam da je moja supruga vidjela pogodak i da je srećna. Radovaće se oni čim odu kući, penjaće se i skakati. Nadam se da će biti još mnogo golova, pobjeda i razloga za slavlje", dodao je on.

Najstariji Nathov sin je trenutno u omladinskoj školi Partizana.

"Da, vodim ga na trening. Ne znam da li će biti fudbaler, ali je važno da se bavi sportom, da nauči da bude dio tima, da sluša trenera, da radi sa drugom djecom. To je dobro za njega", rekao je Natho i priznao da nekada umije da bude nezgodno kada djeca shvate ko je stigao na trening.

"To nekada bude mali problem. Neko od njih prestane da trenira, gleda u pravcu gdje sam ja, ali sve to razumijem, i ja sam nekada bio dijete i imao svog idola. Možda im jednog dana pružim i to zadovoljstvo da uradim trening sa njima, važno je da im se pokaže da i oni mogu da budu kao vi i da vjeruju", završio je Natho.