Šok u Humskoj, FIFA suspendovala Partizan! Crno-bijeli na udaru zbog jednog transfera - skinuće kaznu pod ovim uslovom

Partizan je pod suspenzijom FIFA zbog transfera Filipa Holendera. Postoji samo jedan način da to riješe...

Izvor: MN PRESS

Neprijatna vest za sve u Humskoj! Dok se fudbaleri bore za titulu sa Crvenom zvezdom uprava kluba će morati što prije da pronađe rješenje za veliki administrativni problem. FIFA je suspendovala Partizan zbog transfera Filipa Holendera!

Kako saznaje "Sport klub" crno-bijeli su kažnjeni zabranom transfera u naredna tri prelazna roka. To znači da do zime 2024. godine neće moći da angažuju nove igrače! Za to postoji jedno rješenje i moraće što prije da srede to.

Naime, Partizan nije isplatio zaostala dugovaranja Luganu za transfer Holendera, švajcarski klub se žalio FIFA i ubrzo je stigla kazna. Dobra stvar za klub je što mogu da riješe taj problem brzo, potrebno je da isplate sva dugovaranja i kazna će biti ukinuta.

Ukoliko to ne učine neće moći da dovode igrače na ljeto 2022. i 2023. godine kao i na zimu naredne godine.

Izvor: MN PRESS

Holender je došao u Partizan početkom sezone 2020/21, na pozajmicu iz švajcarskog kluba, a potom je prošlog ljeta njegov ugovor otkupljen po dogovorenoj cijeni od 450 hiljada evra. Reprezentativac Mađarske nastupio je 64 puta za crno-bijele, dao 12 golova i pet puta asistirao, a kod Aleksandra Stanojevića ima status rezerviste koji često ulazi u igru.