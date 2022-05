Naša glad za titulom je istopila Partizanovih "plus 5": Zvezdin talenat jedva čeka subotu - zaslužujemo titulu!

Strahinja Eraković je nestrpljiv pred posljednji i odlučujući meč u srpskom prvenstvu.

Superliga Srbije stigla je do samog finiša - preostalo je još samo 90 minuta fudbala prije nego što se spusti zavesa na domaći šampionat.

A u Crvenoj zvezdi, lideru prvenstva ispred Partizana sa dva boda prednosti, jedva čekaju da na red dođe subotnji meč protiv Voždovca na stadionu "Rajko Mitić".

Tada bi crveno-bijeli i samo jednim osvojenim bodom mogli da odbrane naslov prvaka Srbije, a mladi defanzivac Strahinja Eraković posebno je nestrpljiv zbog toga.

"Svi jedva čekamo subotu. U svlačionici vlada odlična atmosfera pred utakmicu koja bi mogla da nam donese titulu šampiona, koju smo u potpunosti zaslužili. Nestrpljivi smo, ali to je glad za uspjehom koju pokazujemo čitave sezone i zbog koje smo uspjeli da od 'minus pet', dođemo na 'plus dva'. Svjesni smo da nam je bod dovoljan, ali nadamo se da će Marakana biti puna, što će nam dati dodatnu obavezu da se pokažemo u najboljem svjetlu i na najbolji mogući način završimo sezonu u Superligi”, počeo je Eraković za sajt kluba.

Crveno-bijeli su u Kruševcu stigli do pobjede 1:0 koja ih je približila osvajanju pete uzastopne šampionske titule. Eraković podvlači zbog čega će biti posebno važno da tribine stadiona u Ljutice Bogdana budu ispunjene.

"Prošle godine zbog situacije sa korona virusom, primali smo medalje i pehar pred praznim tribinama, sada se nadam da će one biti ispunjene. Besplatan je ulaz, subota popodne i siguran sam da će zvjezdaši prepoznati momenat i ispuniti tribine našeg stadiona. Biće to prava zvjezdaška subota i nadam se da ćemo se svi poslije utakmice zajedno radovati, svjesni da smo prošli mnogo toga, da bi stigli do titule", poručio je 21-godišnji štoper Crvene zvezde.

