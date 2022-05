Zašto je ponišen gol Benzeme? Bivši sudija se oglasio i objasnio spornu situaciju u finalu Lige šampiona!

Nekadašnji sudija Piter Volton objasnio je zbog čega je poništen pogodak Karima Benzeme u finalu Lige šampiona.

Izvor: Printscreen/Arena Sport

Finale Lige šampiona između Liverpula i Real Madrida igra se u Parizu. A, tamo je u završnici prvog poluvremena viđena jedna sporna situacija kada je poništen gol Karima Benzeme.

Linijski sudija je podigao zastavicu, signalizirao da je ofsajd. Potom je VAR gledao cijelu situaciju nekoliko minuta i potvrdio odluku sa terena. Gol je poništen. To je izazvalo veliku polemiku, pa je situaciju objasnio bivši engleski sudija Piter Volton.

"Jednostavno je, Benzema je u ofsajdu. Nepravilnost postoji samo ako je lopta namjerno vraćena ka njemu", rekao je Volton.

Naime, prije nego što je lopta došla do Benzeme Valverde je uklizao, ona se odbila od Fabinja i Konatea i došla do Karima. Međutim, prema objašnjenju sudije to je ofsajd jer je fudbaleri Liverpula nisu sa namjerom vratili već ih je slučajno pogodila.