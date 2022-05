Zvezda je postala šampion Evrope, a oni su bili heroji iz sjenke! Mnogi ovo ne znaju o slavnoj generaciji crveno-bijelih

Obojica su za klupski sajt evocirali uspomene na nezaboravnu sezonu 1990/91 Crvene zvezde.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je pre 31 godinu zauvijek ušla u istoriju evropskog fudbala pobijedivši u finalu Kupa evropskih šampiona Olimpik iz Marseja. Istorijske sezone prisjetio se i legendarni čuvar mreže i član generacije koja je pokorila Evropu i svijet – Zvonko Milojević. On je tada bio perspektivni golman iza neprikosnovenog Stevana Dike Stojanovića i živo pamti svaki detalj, kao i nezaboravni meč u Bariju, na stadionu "Sveti Nikola".

"Finalnog meča se sjećam iz dva razloga. Prvi je što je Zvezda postala prvak Evrope, a drugi je da sam tada završio vojni rok, tako da sam spojio lijepo i korisno, a Zvezda me je častila i pobijedila", rekao je Milojević za klupski sajt.

Kroz osmijeh se legendarni golman prisjeća i te sezone za pamćenje: "Bio sam u vojsci dok se Zvezda takmičila, ali se prisjećam da je odlučujuća utakmica bila kada smo prošli dalje protiv Grashopersa. To je bila ključna utakmica u Zvezdinoj evropskoj avanturi. Da smo ispali tamo, ništa od ovoga ne bi bilo, ali eto, Zvezda je poslije neriješene utakmice na Marakani pobijedila u Švajcarskoj i prošla. Nakon toga je Zvezda osvojila titulu prvaka Evrope u Bariju, a potom i postala prvak svijeta u Tokiju, gdje sam i ja dao svoj doprinos".

Govorio je Miloje i o trenutnom timu crveno-bijelih, na čijoj klupi sjedi njegov kum Dejan Stanković ali je i naglasio da je teško ponavljati uspjehe.

"Iz godine u godinu sve je teže ponavljati uspjehe. To je tako u sportu. Mnogo je teže ponoviti nešto, nego doći na sam vrh, ali Zvezda ima jednu izuzetno talentovanu generaciju. Momci igraju dobro i uspješno ih vodi moj kum Dejan Stanković. Time što je dva puta za redom osvojena dupla kruna, Zvezda je pokazala koliki kvalitet posjeduje. Taj kvalitet bi uz malu nadogradnju, trebao da pruži i određene rezultate u Evropi. Iako je to dosta teže nego u domaćem prvenstvu, nadam se da ćemo iz godine u godinu biti sve bolji, i vjerujem, jednom dostići nekadašnji nivo", zaključio je Milojević.

"Statistika tako kaže..."

Izvor: MN PRESS

Sjećanja na taj meč evocirao je i Vlada Stošić, koji je sa Miodragom Belodedićem skupio najviše nastupa te sezone i na to je ponosan."To je bila najuspješnija godina u istoriji Crvene zvezde. Imao sam sreću da uz Belodedića imam najviše nastupa u toj sezoni, tako statistika kaže. Tako da, godina je bila izuzetna u svakom pogledu. Mislim da su Dragan Džajić i Ljupko Petrović, koji su radili na sastavljanju ekipe, to vrhunski odradili, ali su u isto vrijeme imali sreću da u sastavu imaju stvarno vrhunske fudbalere".

Dotakao se Stošić i novijih uspjeha crveno-bijelih, ali i naglasio da je Zvezda dominantna na ovim prostorima.

"Zvezda već pet godina uzastopno osvaja titule u Srbiji, čime pokazuje da se stabilizovala u tom dijelu Evrope i da ide istim onim putem kojim je Zvezda išla od svog osnivanja. Smatram da novac ima veliku ulogu u uspjesima na evropskom nivou, a to je na našim prostorima dosta teško imati. Zvezda će i dalje držati primat u Srbiji i na Balkanu, a naravno da bi svi mi voleli da ponovo dođe dan kada će Zvezda da bije bitku za osvajanje nekog od tri evropska trofeja. Zvezda će uvijek biti velika i jaka, ali za velike uspjehe na evropskom nivou, potrebno je dosta novca", zaključio je Stošić.

Na godišnjicu osvajanja titule, Crvena zvezda je na svom sajtu objavila i razgovor sa legendarnim Miletom Belodedićem, koji je u tandemu sa Ilijom Najdoskim bio noćna mora napadačima i u Jugoslaviji i u Evropi.

"Samo smo dodavali Jugoviću"

Dragiša Binić, Miodrag Belodedić, Siniša Mihajlović

Izvor: MN PRESS

"Uvijek sam se trudio da igram svoju igru, ali sam morao da budem oprezan, baš zbog te pozicije. Nisam smio da uklizavam, jer sam igrao preblizu šesanesterca i svaki prekršaj je prekid i prilika za protivnika. Bilo je mnogo opasno, tako da sam morao da čekam, blokiram, razmišljam", rekao je Belodedić.

Put do finala Kupa evropskih šampiona bio je i više nego uzbudljiv: "Teško je objasniti taj put. Ta čudna utakmica protiv Grashopersa, poslije Dinamo, Bajern. Neobjašnjiva greška golmana i odbrane. U finalu nismo uspjeli da se ofanzivno nametnemo, ali smo igrali našu igru. Na nama u odbrani je bilo da distribuiramo loptu Jugoviću, a onda dalje on da je dijeli, dok mi praktično nismo ni gledali šta će da urade napadači, već smo se vraćali nazad. U slučaju da se izgubi lopta, da je ponovo osvojimo i krenemo u novi napad".

Siguran je bio sa bijele tačke u čuvenoj penal seriji protiv Marseja, u kojoj je Zvezda pobijedila 5:3 i podigla najvrijedniji trofej. "Nisam toliko često šutirao penale, pogotovo u Rumuniji. U Srbiji već i jesam, ali tad je bilo da ukoliko je neriješen rezultat u prvenstvu, šutiraju se penali, tako da mi je i to pomoglo. Na kraju, svi smo pogodili sa bijele tačke...".

Poseban odnos su navijači imali prema Belodediću i to ne zaboravlja. "Stalno sam slušao sjevernu tribinu i Delije. Ljupko je nekad znao da nam kaže: 'Stanite i čujte ovo', a mi se okrenemo ka tribini, dok srce hoće da iskoči. Zvezda je za mene zaista bila i ostala pozitivna emocija".

Danas je i on sam navijač Crvene zvezde i pomno prati sve uspjehe koje klub ostvaruje. "Srećan sam kad vidim da Zvezdi dobro ide, pogotovo u Evropi. Zvezda treba tu da bude stalno, tu joj je mjesto. Danas je fudbal drugačiji, praktično kad se uđe u grupnu fazu, to je u rangu Barijevskog uspjeha", poručio je dvostruki evropski šampion - sa Steauom i Zvezdom.

(MONDO)