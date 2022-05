Normalno je da nas ljudi vide u finalu Mundijala: Piksi ima samo jednu brigu - neki će morati da se zapitaju...

Selektor Srbije je u svom stilu odgovarao na pitanja novinara pred obaveze srpskog nacionalnog tima u Ligi nacija.

Izvor: MN PRESS

Fudbalska reprezentacija Srbije okupila se pred čak četiri utakmice koje ih očekuju ovog mjeseca u Ligi nacija.

Selektor Dragan Stojković Piksi je tokom konferencije za medije pričao o brojnim temama, a imao je šta da kaže i o igračima koji odlično nastupaju u svojim klubovima, ali i reprezentativcima koji nemaju minutažu.

Stojković je u svom stilu odgovarao na pitanja, pa mu se tako jednom prilikom "omakao" i šaljiv odgovor na pitanje o igračima Srbije koji u svojim klubovima briljiraju.

Aleksandar Mitrović je postigao 43 gola u Čempionšipu, Dušan Tadić vodio Ajaks do titule u Holandiji, a Filip Kostić bio najbolji igrač Lige Evrope, takmičenja koje je osvojio sa Ajntrahtom.

"Kada se sve to sabere, normalno je da nas ljudi vide u finalu Mundijala. (smijeh) Sve djeluje impozantno, neću reći nestvarno. Ali to su lični uspjesi koji nas raduju. Da imamo prave reprezente u Evropi. Sve su to oni zaslužili i ponosni smo na njih. A upravo što su takvi, zato su u reprezentaciji. Sve to što su tamo u klubovima radili, sada moraju i ovdje da ponove, u dresu sa državnim grbom", jasan je Stojković.

Srbiju očekuju mečevi protiv Norveške, Slovenije, Švedske, pa potom opet Slovenije u "prozoru" od 2. do 12. juna. Piksi želi da Srbija bude na prvom mjestu u Ligi nacija.

"Igrači i mi shvatamo ovo kao novo takmičenje, vrlo važno, koje može da donese neki benefit. Ono o čemu razmišljamo je da budemo prvi u grupi. Prvo mjesto nas zanima i učinićemo sve da dođemo do njega. Vrijeme slavlja i lijepog osjećanja poslije novembra i Lisabona je prošlo, okrećemo drugu stranicu. Ovde se svaka pobjeda vrednuje i to je ono što nas zanima."

No, poslije pohvala na račun igrača koji su imali izvanredne sezone, Stojković se dotakao i onih koji u klubovima ili imaju male minutaže, ili uopšte ne igraju.

"Popričaćemo i o tome. Tačno je da neki ne igraju u klubovima. Ali oformljena je grupa momaka na jednom mjestu, a ja ne gledam samo sa fudbalske, nego i sa ljudske strane, vodim i o tome računa. Grupa se pokazala u ovih godinu dana, ima pozitivan duh, bilo bi nekorektno da nekog odstranim. Srbija je mala zemlja, ne možemo da se razbacujemo talentima tek tako. Najlakše bi bilo da ne zovem, recimo, Jovića, jer ne igra, ali morate tim momcima da date samopouzdanja, da im pošaljete poruku da nisu zaboravljeni. Recimo, Terzić ima problem što kapiten Fiorentine igra na njegovom mjestu, a mislim da može komotno da igra u Seriji A. Ali moraće i oni da se zapitaju šta i kako, vrijeme prolazi, potrebno je trka, takmičarski duh. Po meni, morali bi da nađu sredine gdje će imati veću ulogu u igri. Biću srećan ako se to desi, ali i ako se ne desi, ja vjerujem u njih, zaslužuju da budu ovdje", poručio je Dragan Stojković Piksi.

(MONDO)