UEFA Ukrajincu uzima titulu prvaka Evrope: Dali mu medalju, slavio u Parizu sa zastavom, ali sada kažu da nije šampion!

UEFA je objavila da dvojica fudbalera Real Madrida ostaju bez titule prvaka Evrope.

Izvor: Profimedia

Real Madrid je savladao Liverpul i 14. put u svojoj istoriji osvojio titulu prvaka Evrope, a nakon utakmice smo vidjeli veliko slavlje igrača "kraljevskog kluba". Kapiten Marselo digao je trofej, a svi igrači Reala koji su igrali i bili na klupi dobili su medalje.

Ipak sada dolazi vijest da iako su svi dobili medalje, dvojica fudbalera neće biti smatrana osvajačima Lige šampiona za sezonu 2021/22 u zvaničnim dokumentima. U pitanju su veteran Isko koji napušta klub i rezervni golman Andrej Lunjin.

Obojici su dodijeljene medalje, koje će ostati u njihovom vlasništvu, ali neće biti smatrani za osvajače Lige šampiona jer tokom takmičarske sezone nisu upisali ni minut na terenu u Ligi šampiona.

Lunjin ove sezone skoro da nije uopšte igrao, uglavnom je sjedio na klupi kao alternativa Tibou Kurtoi, Belgijancu koji je sjajno branio i bio je apsolutno prvo ime finala u Parizu. Ovaj ukrajinski golman primio je medalju sa zastavom svoje zemlje ogrnutom oko struka, ali će morati da sačeka da se zvanično upiše kao osvajač Lige šampiona.

On ima 21 godinu, u Real Madrid je kao veliki talenat stigao iz Zorje Lugansk 2018. godine i do sada je nastupio na samo pet mečeva za Real Madrid, od čega četiri ove sezone i to uglavnom u finišu takmičarske godine kada je "kraljevski klub" već osigurao titulu prvaka Španije.

Lunjin je išao na pozajmice u Leganes, Valjadolid i Ovijedo, a samo je u Ovijedu koji je tada igrao Segundu branio redovno.

