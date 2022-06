Terzić najavio - trojica stranaca napuštaju Zvezdu! Direktor šampiona Srbije neće o dugu: Da dugujemo, mi bismo platili!

Generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić govorio je i na temu odlazaka igrača ovog ljeta.

Izvor: MN PRESS

Generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić održao je danas brifing sa novinarima i tom prilikom otkrio da će klub potpisati novi ugovor sa Gaspromom, dok na temu dugovanja "više ne želi da govori".

Razlog zbog kog Terzić ne želi da priča o dugu Crvene zvezde, koji je bio 53 miliona evra kada je došao u klub 2014. godine, jeste to što smatra da se "uvijek zloupotrijebi". Poručio je da neće spominjati nove brojke, ali uvjerava da klub dobro funkcioniše u šta uveravaju i iz UEFA.

"Ne dugujemo ništa, ništa što nas obavezuje. Da dugujemo mi bismo platili. Morate da shvatite da cijeli ozbiljan biznis funkciniše kreditima. Čim svakog tromjesečja dobijamo pozitivne izvještaje od UEFA znači da dobro poslujemo. Naravno da imamo dugove, ali bitno je da to ne opterećuje budžet", rekao je Terzić i okrenuo se na teme pojačanja i odlazaka koje uvijek najviše zanimaju navijače Crvene zvezde.

Terzić je rekao da Zvezda radi na dovođenju trojice novajlija do početka prvenstva, vjeruje da će sve biti riješeno u narednih 15-20 dana, ali da će neminovno biti i odlazaka.

Prvi "na udaru" su oni koji su najmanje pokazali - Filipo Falko, Rišairo Živković i Aksel Bakajoko.

"Pričao sam koliko je Zvezda težak klub. Mnogoi dobri igrači su došli pa se nisu snašli u Zvezdi i Falko je jedan od njih. Mislim da ćemo naći neko rješenje da se vrati u Italiju. Sa Bakajokom se razilazimo, dok Živković ima ugovor, a očekivao sam više od njega, iskreno da vam kažem", kazao je Terzić.

"To je stvar njegovog karaktera, mentaliteta, nije se izborio sa pritiskom koji nosi Crvena zvezda".

Kakva je situacija sa Milanom Pavkovim? U svakom prelaznom roku se spominje da bi mogao da ode iz Zvezde, ali uvijek neki njegov gol bude važan...

"Ja bih volio da Pavkov ostane u Zvezdi do kraja karijere. On lijepo zarađuje, lijepo mu je ovdje, ali naravno da ću mu izaći u susret ako mu se pružu šansa da reši svoju egzistenciju. On je jedan od najkorisnijih igrača čak u istoriji Crvene zvezde. Kad uzmemo u obzir toliko riješenih mečeva, ulazaka sa klupe, nije slučajno da je simbol navijača", zakjučio je Terzić.