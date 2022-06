Mesi dao pet golova na meču: Argentina sa njim ne može da izgubi, deset godina nije odigrao ovako!

Spektakularan nastup za mnoge najboljeg igrača u istoriji.

Reprezentacija Argentine pobijedila je Estoniju u prijateljskoj utakmici 5:0, a Lionel Mesi dao je svih pet golova za prvaka Južne Amerike.

Leo je još jednom pokazao sa koliko energije i ljubavi igra za nacionalni tim, pa je uz podršku saigrača razbio evropsku selekciju i prvi put dao pet golova na jednom meču za svoju zemlju.

Toliko pogodaka na meču niko nije postigao za Argentinu još od 1942, kada je Hose Manuel Moreno pogodio pet puta protiv Ekvadora. Tačno osamdeset godina je stajao taj rekord, sve do Lea. Kada je on u pitanju, već je pogađao pet puta na utakmici, ali u dresu Barselone, protiv Bajer Leverkuzena, 2012. godine.

Argentina je sa njim na čelu posljednji put izgubila prije 33 utakmice, još 2019. godine!

As Pari Sen Žermena dao je samo prvi gol iz jedanaesterca, a onda su mu za po jedan pogodak asistirali ofanzivac Sevilje Papu Gomez (34) i defanzivac Udinezea, Nauel Molina (24). Ekipa Lionela Skalonija plasirala se na Svjetsko prvenstvo kao drugoplasirana na tabeli južnoameričke zone, sa šest bodova manje od lidera – Brazila i daleko ispred trećeplasiranog Urugvaja ("plus 11" bodova) i Ekvadora ("plus 12"). Među timovima sa tog kontinenta ostalo je da se vidi da li će se Peru kvalifikovati kroz inter-konfederacijski baraž u kojem će igrati protiv Kostarike, Novog Zelanda i Ujedinjenih Emirata i Australije.

Kada je u pitanju Argentina, ona kao i pred svako Svjetsko prvenstvo sanja najveće snove, što je i neizbježno jer za lidera i kapitena ima fenomenalnog Mesija, koji je i pored umora od sezone u Pari Sen Žermenu ipak došao na okupljanje i učinio čast selektoru i saigraču da budu kraj njega ovog juna. Njegov tim će na Svjetskom prvenstvu igrati u Grupi "C", kao apsolutni favorit u konkurenciji Saudijske Arabije, Meksika i Poljske.

Argentinci će poslije ove utakmice otputovati u Melburn, na prijateljsku utakmicu protiv Brazila 11. juna, nakon koje će fudbaleri "Albiselestea" početi kratki odmor za novu sezonu. Prije meča protiv Estonije, Mesi i ekipa osvojili su i trofej "Finalisima", jer su pobijedili šampiona Evrope - Italiju (3:0).