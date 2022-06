Srđan Grahovac za MONDO: Rano je za povratak u BiH

Doskorašnji fudbaler Rapida iz Beča demantovao je informacije da će obući dres aktuelnog šampiona Bosne i Hercegovine.

Izvor: EPA/CHRISTIAN HOFER

U pojedinim medijima pojavila se informacija da će nekadašnji kapiten banjalučkog Borca Srđan Grahovac pojačati Zrinjski iz Mostara, ali je to Banjalučanin demantovao u izjavi za MONDO.

"Nemam poseban komentar jer me niko nije kontaktirao iz Zrinjskog. Rano je za povratak u BiH", rekao je doskorašnji vezista bečkog Rapida.

On je dva puta u karijeri branio boje austrijskog velikana, prvi put od ljeta 2014. do marta 2017. godine, a onda i od početka 2019. godine do kraja ove sezone.

Ukupno je u zelenom dresu odigrao 195 utakmica i postigao osam golova uz šest asistencija.

Osim Borca i Rapida, Grahovac je tokom igračke karijere nastupao za Rijeku i kazahstansku Astanu.