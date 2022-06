Ispali iz lige, promijeniti trenera, pa sad kuju planove za m:tel Prvu ligu RS: Zoran Bujić preuzeo Rudar Prijedor

U razgovoru za MONDO novi šef stručnog štaba Prijedorčana osvrnuo se na stanje sa igračkim kadrom, te planovima i ambicijama za naredni period.

Izvor: Promo/FK Borac Kozarska Dubica

Samo jednu sezonu Rudar Prijedor zadržao se u m:tel Premijer ligi BiH, nakon čega je morao nazad u prvoligaško društvo.

"Zeleno-crni" iz Prijedora nisu uspjeli da zadrže status premijerligaša, sezonu su okončali na posljednjoj poziciji, a nakon ispadanja iz bh. elite krenulo se u rekonstrukciju igračkog kadra, ali i stručnog štaba.

Klupu je na kraju prvenstva napustio Srđan Marjanović, a Prijedorčani su ekspresno reagovali i za novog šefa stručnog štaba imenovali Zorana Bujića, koji se tako nakon nekoliko godina vratio na kormilo "rudara"

U razgovoru za MONDO 48-godišnji stručnjak potvrdio je da će naredne sezone predvoditi Rudar Prijedor.

"Juče sam preuzeo ekipu, ostaju još određene formalnosti. Za četvrtak je planirano potpisivanje ugovora, a već smo krenuli sa realizacijom planova oko formiranja ekipe", istakao je Bujić.

A posla između dvije sezone biće mnogo. Nema sumnje da će većina igrača pokušati da pronađe angažman u najvišem rangu bh. fudbala, potrebno je angažovati pojačanja i popuniti igrački kadar, tako da će Bujić imati praktično potpuno novi sastav naredne sezone u m:tel Prvoj ligi Republike Srpske.

"Analizirali smo situaciju sa igračkim kadrom i mogu reći da ona nije dobra. Većini igrača ističu ugovori i oni su u potrazi za angažmanom u višem rangu, m:tel Premijer ligi BiH. Ipak, ima i onih koji imaju aktivne ugovore i žele ostati. Ne vidim tu neki veliki problem jer već sam uspostavio kontakte, ima tu igrača koje sam ranije trenirao, koje poznajem i želio bih da ih dovedem, a i oni su izrazili želju da dođu. Ipak, nije dobro kada se praktično cijela ekipa mijenja. Međutim, iz ove kože ne možemo. Formiraćemo novu ekipu i nadam se da ćemo biti konkurentni", optimistično Bujić najavljuje povratak u prvoligaško društvo Srpske.

Prijedorčani su dugo kuburili sa finansijskim problemima u najvišem rangu, pa se dešavalo i da igrači odbiju da treniraju zbog neisplaćenih plata. Kako Bujić tvrdi, sve to sada je prošlost.

"Bilo je tu imao finansijskih problema iz razloga što je jedan period, praktično šest mjeseci klub bio bez uprave. Međutim, došao je novi predsjednik, novi ljudi i nova energija. Ti novi ljudi u mogućnosti su da isfinansiraju ono što mi želimo i mogu da zatvore finansijsku konstrukciju za ovu sezonu. Mali problem će biti ranija dugovanja i potraživanja igrača koji odlaze. Ali, trenutna situacija uopšte nije loša", kaže Bujić.

Izvor: FK Borac/Nikola Kulaga

Iako je još rano pričati o ambicijama u novoj sezoni, određene stvari već se znaju.

"Svima je želja da se vratimo u m:tel Premijer ligu BiH, ali upitno je sada koliko je to realno", iskren je Bujić.

"Nama su ambicije da budemo u vrhu, jer Rudar Prijedor uvijek zaslužuje da bude među prvih četiri-pet ekipa. Vidjećemo kako će se sve odvijati. Navodno se i liga proširuje, a cilj za prvu polusezonu je da budemo pri vrhu. Poslije, ako se šta otvori, mi ćemo tražiti svoju šansu. Nije nam prioritet niti moranje da se ekspresno vratimo u bh. elitu. Cilj nam je da kompletiramo ekipu za narednu sezonu i riješimo infrastrukturne probleme kako bismo u narednom prvenstvu mogli da napadnemo m:tel Premijer ligu BiH i kada uđemo da nemamo problema sa licencom i ostalim."

Sve je izvjesnije da će prvoligaški karavan u sezoni 2022/23 brojati 18 ekipa. Ipak, mnogi se ne slažu da je ovo dobra ideja.

"Mislim da je to previše. Upitno je da li ima kvaliteta i za 16 ekipa. Vodio sam Borac u toj ligi i problem kod većine ekipa bio je kako da popuniš tim sa 18 igrača, što protokol traži. Jednostavno, nema kvaliteta i teško je popuniti igrački kadar. Mislim da nije korektno ni da se te odluke donose na kraju sezone. To se valjda treba znati na vrijeme. Ako neko kao drugoplasirani mora u viši rang iz ne znam kojih razloga, to gubi smisao i ja sam protiv tih stvari. Propozicije treba da budu jasne i da se poštuju", zaključio je razgovor za MONDO novi trener prijedorskih "zeleno-crnih" Zoran Bujić.

Osim Rudar Prijedora, Bujić je ranije vodio Borac iz Kozarske Dubice, dok je u prošloj polusezoni bio na klupi federalnog drugoligaša Podgrmeča iz Sanskog Mosta.