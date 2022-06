To na kraju je bila emotivna reakcija! Piksi poslije meča progovorio o detalju koji se nije vidio u TV prenosu! (VIDEO)

Nakon remija sa Slovenijom selektor Srbije pričao je o Tadiću, koncentraciji, ali i o flašici!

Izvor: Youtube/Fudbalski savez Srbije

Srbija je protiv Slovenije povela 2:0, a onda je na startu drugog poluvremena u nekoliko minuta "prosula" sjajnih 45 minuta. Odmah poslije meča selektor Dragan Stojković Piksi pričao je o "45 minuta za udžbenike", a kasnije se ponovo osvrnuo na to.

Napomenuo je da je samo pad koncentracije bio zaslužan za ta brzo primljena dva gola na startu meča.

"Tih pet-šest minuta u drugom dijelu, praktično smo ih vratili u život. Mislim da je to stvar pada koncentracije, umora, grešaka, ali to protivnik umije da iskoristi i da kazni. Ipak to ne umanjuje značaj, utakmica je bila kvalitetna, prava takmičarska i svi ljudi koji su došli na stadion imali su šta da vide i da uživaju u igri. Onih prvih 45 minuta Srbije, to je zaista bilo nešto fantastično. Nisam vidio nijednu grešku, to je bilo perfektno, stil igre koji želimo da prikazujemo", objasnio je selektor poslije meča.

Osvrnuo se i na majstorski potez Tadića nakon koga je Aleksandar Mitrović postigao svoj 46. gol u reprezentaciji, a drugi na ovom meču!

"Ma to je majstorstvo, to je zaista nešto što igrač kalibra Tadića može da uradi, nisam iznenađen. To je bilo uživanje gledati i šanse i golove. Ali nema veze. Treba ostati pozitivan, gledati pozitivno. Naravno pravićemo analizu i vidjećemo gdje su bile greške i kako da budemo bolji jer uvijek može bolje", jasan je bio selektor Srbije.

Pogledajte 00:25 Majstorija Tadića i gol Mitrovića Izvor: Arena Sport Izvor: Arena Sport

Iako bi svakako bilo bolje da je Srbija pobijedila Sloveniju i ovaj rezultat praktično ostavlja "orlove" u istoj poziciji.

"Mi i sa pobjedom večeras... Ovo mi negdje liči na Dablin, imamo još dvije utakmice i to je to, treba nam maksimalan broj bodova moramo da uzmemo da bismo bili prvi. I pobjeda i neriješeno su nekako isti, nisu isti, ali se svode na isto", naglasio je Stojković.

Na kraju meča nije mogao da sakrije frustraciju zbog promašenih šansi i zbog propuštene šanse za pobjedu, pa je šutnuo jednu flašicu.

"To je bilo na kraju, a flašica je bila tu, tako da platila je ona ceh. Ali dobro, ništa tu nije bilo namjerno, to je bila samo jedna emotivna reakcija ništa više. Ovo je posao gdje moraš biti miran, skoncentrisan, da znaš šta radiš, da te euforija ne odnese tamo gdje ne treba. Srbija je opet pokazala hrabrost večeras, jer ako pogledate kompoziciju tima to je zaista bilo ofanzivno i nismo se bojali da ćemo izgubiti. Željeli smo taj treći gol, učinili sve, ali negdje je i umor učinio svoje", završio je selektor.