Fudbaler B36 Toršavna za MONDO: Nikom nije drago što smo dobili Borac, željeli smo klub iz Andore!

"Ono što ovdje na Farskim Ostrvima ne znaju, a ja vrlo dobro znam je da ih tamo očekuje motivisana ekipa Borca, sa motivisanim trenerom, sa paklenom atmosferom“, rekao je za MONDO srpski fudbaler Uroš Stojanov koji nastupa za B36 Toršavn.

Izvor: MONDO/Bjarni Enghamar

Navijači banjalučkog Borca jedna čekaju nove nastupe svoje ekipe u Evropi, a prvi ispit za novog trenera Nenada Lalatovića i njegovu ekipu biće ekipa B36 Toršavn.

Žrijeb za prvo kolo kvalifikacija za Konferencijsku ligu koje će biti odigrano 7. i 14. jula obradovao je Banjalučane, što je priznao i trener Lalatović u svojoj izjavi, ali i donio razočaranje na drugom kraju Evrope.

Na 3.000 kilomatara udaljenim Farskim Ostrvima priželjkivali su drugog protivnika, što je u razgovoru za MONDO potvrdio i igrač B36 Toršavna Uroš Stojanov.

"Sad sam bio u klubu gdje smo svi zajedno gledali žrijeb i mogu reći da nisu oduševljeni - misle da je Borac dosta jak, pod broj jedan, a pod broj dva – ekipu čeka duže putovanje", rekao je na početku razgovora Stojanov i nastavio.

"Mi smo navijali da dobijemo protivnika iz Andore i možda ove sa Kosova, ali eto zapao nas je Borac. U B36 Toršavnu ne znaju mnogo o Borcu, ali očekujem da se dobro raspitaju, s tim da je problem i što u Bosni tek traju pripreme, tek sezona treba da počne, došao je i novi trener, biće dosta promjena i sigurno da neće imati pravu sliku Borca i kvaliteta koji trenutno posjeduje. To će biti faktor iznenađenja za moj klub", rekao je Stojanov.

On je dodao da su u Toršavnu već prikupljali informacije o rezultatima Borca, te istakao da znaju i da je to klub sa istorijom i tradicijom i definitivno ga ne smatraju za lakog protivnika.

"Ono što oni ne znaju, a što ja vrlo dobro znam je da ih tamo očekuje motivisana ekipa Borca, sa motivisanim trenerom, sa paklenom atmosferom. Farani nisu navikli na taj ambijent. Ovdje je manje-više pozorišna atmosfera tokom utakmica, slabije se navija i više je to u nekim naletima. Biće malo nezgodno da se snađu, pogotovo prva utakmica tamo. Dosta igrača tu nije igralo na pravoj travi tako da bi to mogao da bude i hendikep za ekipu sa Farskih ostrva. Mjesto favorita naravno dajem Borca".



Najbolji evropski rezultat B36 ostvario je prije dvije godine, kada je stigao do trećeg kola kvalifikacija za Ligu Evrope. U preliminarnoj rundi Farani, koji imaju nadimak "Bijeli tigrovi", eliminisali su gibraltarski Sent Džozefs, a potom u naredna dva kola estonsku Levadiju i velški Nju Seints, prije nego što ih je u trećoj rundi zaustavio CSKA iz Sofije.

Izvor: EPA/VASSIL DONEV

Dobar dio te ekipe i danas nosi dres B36 Toršavna, pa se može reći da ekipa ima kakvo-takvo evropsko iskustvo.

"Sigurno da imaju iskustvo, B36 tradicionalno svake godine igra Evropu. Ove godine povećan je i broj ekipa koje igraju Evropu, to su četiri ekipe, a mi smo to mjesto zauzeli osvajanjem kupa prošle godine. Nije to neki veliki broj igrača koji se mijenja tokom godina, u principu tu je dosta igrača koji su tu duži niz godina iako je relativno mlada ekipa ali su oni tu 'starosjedioci'. Mislim da je najmanje 7-8 igrača igralo te 2020. godine, možda čak i više. Imaju neko iskustvo, ali te godine usljed korone igrala se samo jedna utakmica i imali su dosta sreće. Dobili su Sent Džozefa na strani, poslije toga su i na penale prošli Velšane čini mi se. Bilo je tu dosta sreće jer se igrala samo jedna utakmica tako da će sada u ovom dvomeču biti dosta teško, to je sigurno", ocijenio je Stojanov.

Napadač porijeklom iz Kikinde koji je prije Farskih ostrva igrao u Srbiji, Crnoj Gori, Kipru, Tajlandu, pa i u BiH, gdje je osio dres Jdinstva iz Bihaća i Zvijezde Gradačac najvjerovatnije neće igrati protiv Borca, jer bi ovog ljeta trebao da promijeni sredinu.

"Najiskrenije, mislim da ipak neću igrati protiv Borca. U narednih par dana znaću svoju situaciju, nisam dobio neku značajnu minutažu ove polusezone tako da sam nezadovoljan, a i visina mog ugovora na neki način ne odgovora klubu, da plaćaju toliko igrača koji je na klupi. Tako da se trenutno traži neko rješenje i najbliži sam odlasku. Vrlo vjerovatno neću igrati dvomeč protiv Borca", zaključio je Stojanov.