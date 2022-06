Lalatović nakon poraza od Gorice: Teško je da se "uštimamo" za 15-20 dana, najvažnije je da smo u formi protiv Toršavna!

Šta je nakon poraza od slovenačkog prvoligaša rekao strateg crveno-plavih?

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Poslije Vojvodine, i Gorica je "uzela mjeru" fudbalerima Borca na pripremama u Sloveniji.

Povratnik u elitni rang tamošnjeg fudbala trijumfovao je rezultatom 3:1, a trener Banjalučana Nenad Lalatović izjavio je poslije utakmice da rezultat nije na prvom mjestu.

"Mi smo juče imali dva stvarno teška treninga, danas smo takođe imali jedan, popodne utakmicu, ali naravno da to nije opravdanje. Ima dosta novih igrača, ovo je naša tek druga zajednička utakmica, još se vidi da ne štimaju sve linije tima. Teško je i da štimaju za 15-20 dana koliko radimo zajedno. Trebaće još vremena, još 15-20 dana, da sve linije tima funkcionišu kako ja hoću. Sad treba da počnem da osvježavam ekipu, već od sutra ćemo raditi jednom dnevno, sve do sad smo imali po dva treninga. Noge su teške, lopta ne sluša, u ovom trenutku to je sasvim normalno. Kod mene su pripreme teške, zahtjevne. Kao što sam i rekao, juče smo imali dva treninga, danas jedan, putovali smo prije utakmice sat i po i tačno se vidi da ih neće lopta. Bili smo spori i teški, ali sigurno će to sve biti u redu kako vrijeme bude odmicalo, bićemo sve bolji i bolji", rekao je Lalatović nakon meča za TV Arena sport.

Izvor: FK Borac/Nikola Kulaga

Kako navodi, najbitnije je da ekipa bude na potrebnom nivou za ono što je očekuje 7. jula, a to je prvi meč na evropskoj sceni.

"Ne pravim formu da mi bude za ovu utakmicu, ali ni za Celje (u nedjelju, op.a.). Pravim formu da uđemo, kako ja to budem želio, protiv Toršavna", kaže Lalatović, ističući da je zadovoljan novajlijama.

"Prvu utakmicu protiv Vojvodine, kad smo bili svježiji, bilo je jako dobro. Protiv Vojvodine smo u prvom poluvremenu djelovali fenomenalno. Kao što je danas djelovala njihova ekipa protiv nas, tako smo mi djelovali protiv Vojvodine. Danas smo bili van takmičarskog ritma, vidi se da smo umorni i teški, da se ne ponavljam", ističe Lalatović, napomenuvši da prelazni rok za Borac još uvijek nije završen.

"Rekao sam da nam treba još jedan brži vezni igrač i jedan krilni igrač i onda će za nas prelazni rok biti završen. Dogovaram se sa upravom kluba, pregovaramo, tri-četiri igrača su u opticaju, donijećemo odluku u narednih par dana koga ćemo još dovesti", zaključio je Lalatović.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!