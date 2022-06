Krbanjević za MONDO: Napuštam fudbal Srpske! Iskoristili su Slogu da sruše Milu Kovačevića, sada isti ljudi ruše nas!

Šampion Druge lige Republike Srpske, grupa "Istok", Sloga iz Gornjeg Crnjelova, bez licence za nastup u prvoligaškom društvu. U razgovoru za MONDO predsjednik Zlatko Krbanjević pojašnjava šta sve stoji iza odluke.

Izvor: Promo/OFK Sloga Gornje Crnjelovo

Sloga iz Gornjeg Crnjelova uprkos osvojenoj tituli u Drugoj ligi Republike Srpske, grupa "Istok", neće naredne sezone nastupati u prvoligaškom društvu, a upitno je i kakva budućnost čega ovaj klub, s obzirom da je prvi čovjek Zlatko Krbanjević odlučio da podnese ostavku na mjesto predsjednika, a zajedno s njim vjerovatno će otići i najbliži saradnici.

U Fudbalskom savezu Republike Srpske odlučili su da Slogi ne izdaju licencu za m:tel Prvu ligu RS, nakon čega se predsjednik Krbanjević oglasio otvorenim pismom u kojem je poručio da podnosi ostavku i napušta fudbal Srpske.

Krbanjevićevo pismo prenosimo u cjelosti:

"Prije jedno sat vremena sam dobio pismenu odbijenicu za nastupanje u Prvoj ligi. Da vam pravo kažem ja sam to već i očekivao. Očekivao sam da neće biti možda pozitivna odluka, ali sam se nadao da će biti rješavanja tokom prvenstva, tokom početka, priprema. Međutim, ispostavilo se da Fudbalski savez i predsjedništvo visoke kuće apsolutno ne želi da mi tu nastupamo. Da li ima tu političkih ili nepolitičkih razloga, sopstvenih, možda čak i privatnih razloga jer neki ljudi ne mogu da shvate koji sam ja interes u svemu ovome imao i ne podržavaju to jer su njihovi interesi ugroženi kroz moje socijalno i solidarno ponašanje ka zajednici, sportistima, ka sportu i fudbalu i svim tim dešavanjima što smo mi posljednjih osam do deset godina odradili. To njima ne ide u prilog, jer ne mogu oni da varaju i da rade svoje marifetluke. Postojala je mogućnost da se igra druga liga i poznavajući me, znate da ja ne razmišljam apsolutno da budem nečiji potrčko ili tepih o kojeg će se noge brisati. Pada mi ovo teškog srca. Bio sam ja i na proslavi u nekoj negativnoj demagogiji i pretpostavljao sam da će se ovo sve odigrati što se odigrava", rekao je Krbanjević, a potom se obratio i fudbalerima Sloge:

"Moja odluka i ne znam da li će odluka potpredsjednika i nadam se odluka ostalih u klubu oko mene je da podnesemo jednoglasno ostavku i da apsolutno prestanemo sa fudbalom i sa bilo kakvim razmišljanjima da nastavljamo prvenstvo u drugoj ligi. Stvarno mi je ova odluka teška, obaviću još neke razgovore, ja sam i sljedeće sedmice tu. Želim vam svima uspjeh, ali ja sada dajem ostavku. Sve što postoji obaveza prema igračima ništa se ne brinite, to će biti ispoštovano, kao što je uvijek i bilo ispoštovano. Puno mi je žao, mislio sam da razmislim do sutra, ali nemam više snage za to i želim da me i vi razumijete. Razmislite, tražite klubove, gdje god mogu ja pomoći, dati preporuku, tu sam uz vas."

Krbanjević je u razgovoru za MONDO objasnio aktuelnu situaciju i razloge zbog kojih je odlučio da se povuče.

"Od početka prvenstva iz FSRS krenuli su da nam prave probleme. Polovina klubova u ligi nije imala uslove koje su od nas tražili i počeli su da nas redovno kažnjavaju. Kada su vidjeli da sa tim neće postići ništa, jer smo sportski bili prejaki, dva kola prije kraja sezone saopštili su nam da ćemo teško dobiti licencu. Meni je sve jasno - mijenjaju se kriterijumi, mijenjaju se zahtjevi za licencu, ali mi je nejasno da nam to nisu mogli saopštiti ranije. Na polusezoni imali smo već veliku prednost i tada su mogli reći, evo, imate pola godine, spremite to što treba. A ne da nam to kažu na kraju sezone. Da sam Dejvid Koperfild ne mogu to uspjeti", rekao je razočarani Krbanjević na početku razgovora za naš portal.

OFK Sloga Gornje Crnjelovo - šampion Druge lige RS, grupa Istok za sezonu 2021/22.

Izvor: Promo/OFK Sloga Gornje Crnjelovo

Superirono je Sloga stigla do još jedne titule. Tim iz Gornjeg Crnjelova na 30 utakmica ostvario je čak 26 pobjeda, samo tri remija i tek jedan poraz i to u finišu sezone kada je bilo jasno da će osvojiti šampionsku titulu.

Pritom, ostvarili su nestvarnu gol-razliku od 116 postignutih i samo 15 primljenih golova, ali sve ovo ostvareno na zelenom terenu nije bilo dovoljno da se izbori promocija u najviši rang fudbala Srpske.

"Ja njih ne krivim. Vidim da oni nas neće tamo, ne znam iz kog razloga. Moguće da tu ima nekih stvari iz istorije, iz prošlosti, kada smo se borili sa Banjalukom i dokazali šta su tada radili, da su krali, kao što to i danas rade u Premijer ligi BiH. Ja za to nisam sazrio. Ipak sam odrastao u časnoj i korektnoj zemlji. Meni ne treba da idem na utakmice a već znam kakav će rezultat biti. Ja više nemam snage, ni elana, ni moći da se bilo s kim svađam."

Krbanjević ističe da je praktično jedini finansirao rad Sloge, te je uz pomoć nekolicine ljudi oko sebe uspio da osigura fantastične uslove dosadašnjem drugoligašu.

"Niko nije ništa ulagao u naš klub. Čak ni gradonačelnik, s kojim sam ja mislio da imam dobar odnos. Nije mi se čak ni javio za proslavu titule. Vjerovatno mu nije u interesu da se u svom selu, odakle je on, naprave svlačionice, a ne da budemo kao u kamenom dobu. To su stvari koje mi smetaju i zbog toga sam sa svojim saradnicima podnio ostavku."

Izvor: Promo/FK Sloga Gornje Crnjelovo

Ipak, ono što je bitno, a u javnosti je pogrešno interpretirano, do gašenja Sloge neće doći.

"Mi ne gasimo klub, klub nikad nije bio privatno vlasništvo. On je sportsko udruženje i to je pogrešna informacija i volio bih da se naglasi da od gašenja kluba neće biti ništa", potencira naš sagovornik.

Krbanjević se zatim osvrnuo i na dešavanja od prije tri godine. Sloga je sa dosta uspjeha nastupala u najvišem rangu fudbala Srpske, a 2019. godine klub je odlučio da istupi iz lige.

Nešto ranije osnovana je B ekipa, koja je krenula iz najnižeg ranga takmičenja, iz sezone u sezonu preskakala rangove takmičenja, a sada je stigla do prvoligaškog društva u kojem ipak neće zaigrati zbog neispunjavanja uslova potrebnih za dobijanje licence.

"To su bili nemogući uslovi koje je trebalo ispuniti u kratkom vremenu. Mislio sam, ako nešto nije u redu, riješićemo to tokom priprema, na početku prvenstva. I kada smo napuštali Prvu ligu, to nije bila moja odluka. To je bila odluka drugih savjetnika koji su bili bliski Fudbalskom savezu RS. Neću nikoga da imenujem, ali to je bila njihova ideja da napustimo prvenstvo, kako bi se tadašnji predsjednik FSRS Mile Kovačević sklonio sa funkcije. Sada ti novi ljudi, kojima smo mi pomogli da dođu na funkcije, ovako se odnose prema nama. To nije lijepo i vidim da sam tu nepoželjan. Zato mi ne pada na pamet da svoj trud, svoj novac i svoje slobodno vrijeme investiram u nešto takvo", dodaje Krbanjević.

Ističe kako je njegova odluka definitivna, da ne postoji ni promil šanse da se predomisli, tako da je sa fudbalom Srpske završio.

"To je moja definitivna odluka. U narednih godinu-dvije napraviću pauzu, čekaju me i neki projekti u Njemačkoj, a trenutno radim i na trenerskoj licenci. Biće nekih drugih stvari, drugih klubova, drugih država koje će dočekati čovjeka koji voli fudbal i hoće da investira u njega", kaže sad već bivši predsjednik Sloge, naglasivši da rok za žalbu ističe za nekoliko dana i da se po tom pitanju neće raditi ništa, tako da je odluka definitivna.

Izvor: Promo/OFK Sloga Gornje Crnjelovo

Krbanjević je u prethodnih desetak godina uložio mnogo energije, novca i vremena kako bi Slogu od šestoligaša doveo do mjesta prvoligaša, a stigao je i na prag Premijer lige BiH. Tim iz Gornjeg Crnjelova bio je jedini niželigaš na prostoru BiH koji je pripreme obavljao čak i u Antaliji, što dovoljno govori kakve uslove su imali u ovom semberskom selu.

Ipak, sada je sve to prošlost, Zlatko Krbanjević napušta fudbal Republike Srpske i okreće se novim izazovima u karijeri.

S druge strane, njegov dosadašnji klub nastavlja sa radom, ali vjerovatno u znatno drugačijim okolnostima...

