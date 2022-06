Geret Bejl ide u MLS: U napadu ga čeka još jedan bivši igrač Real Madrida, ali i Joveljić!

Još jedan zvučni transfer u Americi!

Izvor: Instagram/garethbale11/MN Press

Legendarni Velšanin Geret Bejl (32) odlazi u Los Anđeles Galaksi, javljaju američki mediji. On će poslije devet godina u Real Madridu preći u američku ligu i postati saigrač srpskom centarforu Dejanu Jovejliću (22), koji igra odlično za tim iz El-Eja!

Bejl će se preseliti u Ameriku kao slobodan igrač, jer mu je istekao ugovor sa "kraljevskim klubom", u kojem je prošao put od pojačanja od 100 miliona evra do rezerve bez mjesta u rotaciji Karla Anćelotija. Onda kada mu nije išlo u klubu, Velšanin je ipak u reprezentaciji podsjećao sve kakav je as, pa je tako vodio nacionalni tim do polufinala Evropskog prvenstva 2016, a ove godine je uspio da je odvede i na Svjetsko prvenstvo u Kataru – prvi put od 1958!

Joveljić će sigurno uživati uz takvu legendu i uz petostrukog osvajača Lige šampiona, a interesantno je da će u napadu igrati još jedan bivši igrač Reala – Havijer Ćićarito Ernandez (34).

Dejan je ove sezone na 17 utakmica dao sedam golova i opravdava očekivanja ljudi iz kluba, koji su ga doveli prošlog ljeta iz Ajntrahta za 3,5 miliona evra. Prethodno je od odlaska iz Crvene zvezde 2019. igrao i za austrijski Volfsberger na pozajmici, kao i za Anderleht.