Murinjo dovodi još jednog Srbina, hoće da ga upari sa Matićem: Saši nude kapitensku traku, ali "Posebni" ga zove u Rim!

Saša Lukić je na meti Rome, gdje bi zaigrao u paru sa Nemanjom Matićem.

Izvor: MN PRESS

Nisu ostale neprimjećene odlične partije Saše Lukića u Seriji A u sezoni iza nas. Dugo je on u Torinu čekao trenera koji će mu dati punu podršku, išao je na pozajmicu u Levante, ali je u prošloj sezoni zablistao.

Odigrao je 35 mečeva i dao pet golova, a uz to je u 2021. i 2022. godini upisao 13 nastupa za nacionalni tim. Sada je to primijetio niko drugi do Žoze Murinjo!

Već je doveo Nemanju Matića u klub, a "Posebni" hoće totalno da "posrbi" vezni red! Planira se rastanak sa Amaduom Dijavarom i Žordanom Veretuom, a umjesto njih osim Matića planira se dovođenje Saše Lukića.

Kako javlja Đanluka di Marcio Roma pokušava sve da ga dovede, ali problem pravi Torino. Ne samo da "bikovi" nemaju namjeru da prodaju 25-godišnjeg defanzivca želi da mu prepusti kapitensku traku u slučaju da Andrea Beloti konačno ode iz kluba.

Torino je prethodnu sezonu završio na desetom mjestu Serije A, Roma na šestom, ali je tim sa Murinjom na čelu osvojio Ligu konferencija.