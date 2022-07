Zvezda dobila brzinu, ali Stankoviću hitno treba pojačanje!

Glavni utisci sa priprema Crvene zvezde, koja je tokom ljeta uradila dva važna posla sa pojačanjima i ostalo joj je samo da dovede jednog igrača.

Fudbaleri Crvene zvezde završili su pripreme za predstojeću sezonu, a i pored poraza od Zenita u Sočiju (2:1) jeluje da je ekipa Dejana Stankovića spremna. Zadržana je okosnica tima, baš kao što je Stanković želeo, dobio je i dva ozbiljna pojačanja (Kangva i Bukari) u veznom redu, međutim evidentno je da postoje i određeni problemi.

Prije svega to se odnosi na mjesto startnog napadača za narednu sezonu, a pošto je početak nove sezone već na vidiku - to će morati da se rješava u hodu.

Ovo ljeto nije bilo ni predviđeno za veliku rekonstrukciju u igračkom kadru Crvene zvezde, ali nekoliko dana pred početak nove sezone ostaje utisak da taj jedan ključni posao nije urađen. Navodili su iz vrha kluba da se ne žuri i da stvarno nije hitno da napadač stigne u klub, ali... Realizacija je bila problem i tokom priprema u Sloveniji i na generalnoj probi u Sočiju.

Možda bi situacija bila drugačija da je u klub stigao Kasijera koji se danima pominjao kao pojačanje, a zatim u dresu Zenita postigao gol i duplirao prednost ruskog tima protiv srpskog šampiona. Na drugoj strani terena uopšte nismo vidjeli povrijeđenog Ohija Omoižuanfa, dok je tek oporavljeni Milan Pavkov uglavnom bio neprimijetan, uz jednu veliku šansu na početku.

NAPADAČI PROPUŠTALI ŠANSE I MEČEVE - TREĆI NIJE STIGAO

Mesto napadača bilo je bolna tačka Zvezde tokom ovog ljeta! Kao što smo već rekli, treći napadač nije stigao u klub da pojača konkurenciju, a Pavkov i Ohi neće po dobrom pamtiti pripreme. Obojica su imali probleme sa povredama i formom, pa je Stanković na poslednjem kontrolnom meču u Sloveniji morao da pogura Kataija unapred i da mu ulogu "lažne devetke", dok je na tom mjestu "Magiko" igrao i u finišu susreta sa Zenitom.

Istu ulogu su sporadično tokom priprema imali Rišairo Živković i El Fardu Ben, koji mnogo bolje igraju kada nisu najbliži golu, ali su sada jednostavno morali. Djeluje da je to - čudnim spletom okolnosti - najbolje iskoristio Živković koji je kao rezervista postigao dva gola i pomogao Zvezdi da savlada Bravo u prvoj pripremnoj utakmici u Sloveniji.

Uz pobjedu protiv srpskog niželigaša Jedinstva (2:1, autogol i Srnić) na Zlatiboru, bio je to jedini trijumf crveno-bijelih. Na preostala tri meča protiv Domžala, Kopra i Zenita upisani su remi i dva poraza, uz golove Vladimira Lučića i Mirka Ivanića koji su po jednom tresli mreže.

TEMPO, TEMPO, TO JE ZVEZDA HTJELA

Ali, nije sve bilo loše! Kritikovaće se promašaji napadača Crvene zvezde i u narednom periodu, ali djeluje da će broj stvorenih šansi uspjeti da nadomesti taj problem. Na prijateljskim mečevima koje je odigrao tim Dejana Stankovića, ekipa je djelovala veoma moćno i rastrčano, pa iako su se pojedini fudbaleri žalili na umor - ritam je bio sjajan.

To je krajem prošle sezone i označeno kao prioritet za ljetni prelazni rok. Došlo je do "zamora" u ekipi, pa je tim trebalo osvježiti igračima koji su malo moderniji, odnosno naviknuti na mnogo brži fudbal. Miodrag Božović je iz Rusije preporučio Kinsga Kangvu sa kojim je sarađivao u Arsenalu iz Tule, a Zvezda se prisjetila i Osmana Bukarija koji je igrao za Gent protiv crveno-bijelih u grupnoj fazi Lige Evrope.

Rano je za bilo kakve ocjene, ali obojica su tokom priprema ostavili dovoljno dobar utisak. Djeluje da je Kangva u nekoliko segmenata malo bolja verzija Kange, pa Zvezda sada ima dvojicu igrača sličnog profila. Oni će biti motor ekipe u narednoj sezoni i trudiće se da ritam drže na veoma visokom nivou.

Sa druge strane, Bukari je pokazao ono što su navijači Crvene zvezde godinama priželjkivali. Iako ljudi koji su redovni na stadionu "Rajko Mitić" obožavaju Ivanića i Bena, Bukari je fudbaler potpuno drugačijeg tipa. I takvi mogu da postanu ljubimci publike. Samo je potrebno njihovu brzinu i neobuzdanost staviti u ulogu tima. Možda nešto slično Nemanji Radonjiću, onakvom kakav je bio pod komandom Vladana Milojevića.

U ovu grupu igrača mogao bi da se svrsta i Ibrahim Mustafa, koji je pojačanje iako je već bio u klubu. Prošao je pozajmice u Radničkom iz Sremske Mitrovice i Novom Pazaru, a tokom priprema se u potpunosti nametnuo Stankoviću. Igra na obje krilne pozicije, može da bude i ving-bek, a povremeno ulazi i iza leđa napadaču. Sve to su odlične preporuke za čovjeka kojem je brzina jedan od najvećih aduta. Ukoliko bi malo popravio realizaciju (protiv Zenita se ispromašivao), Zvezda bi dobila pojačanje u vidu momka koji je već bio u klubu.

MANJAK LJUDI U ODBRANI - PROBLEM?

Da li je ovo problem, da li će uopšte biti problem i kada bi to moglo da se desi, ostaje nam da vidimo. Uglavnom, utisak je da Zvezda nije "do vrha" popunjena na pozicijama u odbrani, kao što je to slučaj bio u nekim prethodnim sezonama i kao što je to slučaj sa veznim redom ove sezone.

Milan Gajić je prihvatio nevjerovatnu ponudu CSKA iz Moskve, Andrija Radulović je bio viđen kao rezervni levi bek i onda je otišao na pozajmicu u Mladost GAT, a Radovan Pankov se teško povrijedio tokom pripremnog meča u Sloveniji. Kada na to dodamo da Stefan Leković vjerovatno još nije dorastao za mjesto startera u prvom timu, da je Strahinja Eraković izuzetno zanimljiv na tržištu i da je Kristijano Pičini kroz karijeru sklon teškim povredama... Situacija nije sjajna.

Povremeno se priča o povratku iz inostranstva Nemanje Milunovića, ali to će se desiti samo ukoliko Eraković bude prodat. Što se tiče bekovskih pozicija, za sada se ne traži rješenje i eventualne "rupe" popunjavaće prinudna rješenja poput Aksela Bakajoka koji je još jedne pripreme neočekivano iskoristio da se brzinom premjesti iz trećeg u drugi plan ovakvog Zvezdinog sastava.

Rodić ostaje zacementiran uz levu aut-liniju, Dragović je siguran na mjestu štopera, a uz njega će ukoliko ne ode igrati Eraković, potencijalni reprezentativac Srbije na Mundijalu predstojeće jeseni. Desno su Pičini i Gobeljić, s tim što univerzalac iz Kraljeva može da bude bek i na drugoj strani terena.

KO ĆE BITI BONUS?

Pitanje koje se trenutno ne postavlja jer je Strahinja Eraković i dalje u klubu moglo bi da postane veoma važno ukoliko mladi defanzivac napusti klub. Stefan Leković nije blizu mjesta startera u srcu odbrane, Nikola Stanković ne može da se izbori za minute u sredini veznog reda, a preostali kandidati su Petar Stanić, Nemanja Motika i Vladimir Lučić.

Ostaje da se vidi kakav je plan kluba za petoricu momaka koji već imaju iskustva u seniorskom fudbalu, ali u ovom trenutku objektivno nisu starteri Crvene zvezde. Možda najbliži minutima je Petar Stanić koji može da igra i u defanzivnom i u ofanzivnom dijelu veznog reda, a baš na njegovom potpisu je Dejan Stanković insistirao nakon što ga je vidio u dresu pančevačkog Železničara.

Ukoliko Stanić bude igrao iza napadača, Zvezdina osovina Ivanić-Katai bi se poremetila, što sigurno ne raduje navijače. Po dosadašnjim iskustvima, to je mnogo češće problem nego dobro rješenje za Zvezdu. Ali, isti bi slučaj bio i ukoliko bi Motika ili Lučić dobijali minute, jer obojica najbolje igraju na mjestu lijevog krila.

