Zrinjski u srijedu dočekuje Šerif, Jakirović kategoričan: Kakav bih sportista i trener bio kad ne bih očekivao prolaz?

Od četiri bh. predstavnika u evro-kupovima, prvi će na teren igrači Zrinjskog, koji će u srijedu uveče (20.00), na stadionu Pod Bijelim brijegom, ugostiti moldavski Šerif, u prvoj utakmici prvog kola kvalifikacija za Ligu šampiona.

Klub iz Tiraspolja bio je prošle sezone hit elitnog evropskog takmičenja, eliminisavši u kvalifikacijama prvo beoegradsku Crvenu zvezdu, a potom i Dinamo, da bi potom u grupnoj fazi stigli do senzacionalne pobjede (1:2) nad Realom u Madridu.

Takmičenje su završili na trećem mjestu, te se preselili u Ligu Evrope gdje su eliminisani od Brage, što su upravo mečevi na koje se, u najavi utakmice, bazirao trener Mostaraca Sergej Jakirović.

"Čeka nas težak i zahtjevan suparnik koji je mnogo promijenio ekipu u odnosu na prošlu sezonu. Ostala su samo četiri igrača iz Lige šampiona i od ta četiri dva još nisu na popisu, do večeras ih mogu prijaviti. Mi smo se 'naslonili' na njihovu utakmicu sa Bragom jer je tu većina igrača koji će igrati protiv nas, od tog drugog mjeseca pa do 25. maja i finala Kupa, jedino smo taj period mogli da iskoristimo. Nemamo nijednu svježu informaciju što se tiče njihove posljednje dvije prijateljske utakmice, znam sastav. Njima je lakše skautirati nas jer mi nismo puno mijenjali, ali dobro smo se spremili, pripreme smo iskoristili jako dobro, s tim da Bilbija i Barišić nisu bili sa nama zbog produženog odmora. Svi su na raspolaganju, osime Nike Jankovića koji ima crveni karton i Slobodana Jakovljevića, koji je po posebnom programu što se tiče pvoratka u ekipni trening", rekao je strateg Mostaraca na konferenciji za novinare, ističući da ekipa optimistično dočekuje ovaj duel.

"Čuli smo da je stadion rasprodat, želimo dobro da se predstavimo. Naš cilj je da kroz ove dvije utakmice prođemo Šerif, koliko god to bilo teško. Međutim, kakav bih ja sportista i trener bio kad ne bih zastupao takvu tezu? Smatram da imamo intenzitet za nešto takvo, pa ćemo vidjeti. Imamo dvije utakmice, bićemo mnogo 'pametniji' nakon prve."

Igrači, kaže Jakirović, sutrašnji duel dočekuju u veoma dobrom fizičkom stanju, te da mogu da odgovore Šerifu sa aspekta brzine.

"Poslije odmora, koji je bio jako kratak, igrači su došli u jako dobrom stanju. Svaki put kad trčimo taj inicijalni test, da vidimo stanje, mnogo su bolji nego prošli put. Optimisti smo, odigrali smo tri jako dobre utakmice na pripremama, podijelili minutažu svim igračima skoro podjednako, tako da imamo jasnu sliku. Međutim, u ovu utakmici se ide sa provjerenim snagama, zna se koji su to igrači. Smatram da se možemo nositi sa njima u brzini. To je, inače, 'kontraška' ekipa. I kad su igrali Ligu šampiona, odgovaralo im je da budu napadnuti i od strane Zvezde, Dinama, Reala... Odgovaralo im je da napadaju prostor iza protivničke odbrane i to je nešto na šta moramo da obratimo pažnju, to smo i analizirali. Princip dovođenja igrača im je sličan. Ode Traore u Ferencvaroš, dovedu drugog koji je sličan njemu. Bio je i trener koji je to sklapao, sad je tu moj prijatelj Stjepan Tomas, tako da sad treba malo vremena da i njegova ideja padne na plodno tlo. Znam tačno koliko je meni trebalo da igrači 'pohvataju' tu neku filozofiju i viziju fudbala, ali smatram da u timskoj igri mi imamo prednost i uigranost. Nije isto kad svaka dva dana dovedeš nekog novog igrača, za sve treba adaptacija. Treba da istaknemo naše vrline, a mane sakriti."

Navijači Zrinjskog najviše očekuju od Nemanje Bilbije, najboljeg strijelca m:tel Premijer lige BiH u prošloj sezoni.

"Ponosan sam što dolazi ova utakmica, nakon sjajne prošle sezone u kojoj smo stvarno dominirali i zaslužili da ovako veliku utakmicu igramo u Mostaru. Spremni smo, želim da mi je žao što nema Slobe (Jakovljević) i Nike (Janković), međutim oni su nam stvarno podrška i ko god istrči na teren, daće maksimum da 'ostanemo živi' za tu drugu utakmicu jer je Šerif jedna jako dobra ekipa. Publika će biti naš 12. igrač, jedva čekam da istrčimo na teren i da pokažemo da nije slučajno prošla godina bila takva kakva jeste", rekao je Bilbija.

