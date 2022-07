"Napašćemo ih od prvog minuta!" Lalatović sutra debituje na klupi Borca: Vjerujem u ekipu, navijače i sebe kao trenera!

Za fudbalere Borca takmičarska sezona počinje utakmicom protiv B36 Toršavna.

Izvor: FK Borac/Nikola Kulaga

Prvu zvaničnu utakmicu u novoj sezoni fudbaleri Borca odigraće u četvrtak, kada će u Modriči, sa početkom u 18.00 časova (TV Arena sport), odmjeriti snage sa B36 Toršavnom u prvom duelu prvog kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu.

Biće to, ujedno, i prva utakmica na Borčevoj klupi za trenera Nenada Lalatovića, koji je ovog ljeta stigao u Banjaluku, sa željom da ekipa pod njegovom komandom osvoji bar jedan trofej u BiH i napravi što bolji rezultat na međunarodnoj sceni.

"Ovo je naša prva zvanična utakmica, izlazimo iz jednog pripremnog perioda gdje smo odigrali samo četiri pripremne utakmice i gdje imamo puno novih igrača i sigurno je da nam neće biti lako. Gleda se potcjenjivački kad se kaže 'ekipa sa Farskih Ostrva', ali treba da se zna da je to tim koji je 11 puta bio prvak svoje države, koji je osvojio trofej u Kupu prošle sezone i koji je i sad u samom vrhu tamošnjeg fudbala i koji je derbije sa prvoplasiranom ili drugoplasiranom ekipom gubio golom razlike. Malo golova primaju, čvrsti su u odbrani, znaju da igraju na rezultat i sigurno će ovdje doći da se brane, da pokušaju da nas iznenade iz nekog prekida jer su snažni, pogotovo u posljednjoj liniji, a na prekidu su fenomenalni. Imaju sjajne bočne igrače i veoma dobro se organizaciono brane. Dobro smo ih analizirali, znamo njihove vrline i mane i raduje me što prvu utakmicu igramo pred našim navijačima. Žao mi je što to nije u Banjaluci ali sam siguran da će i Modriča biti sjajan domaćin, da će stadion ovdje biti ispunjen do posljednjeg mjesta, da će doći mnogo ljudi iz Modriče i Banjaluke da nas bodri, da nam daju vjetar u leđa da u toj prvoj utakmici pobijedimo. Bilo bi mi drago u mojoj prvoj utakmici kao trenera Borca da ostvarimo rezultat", rekao je Lalatović na konferenciji za novinare održanoj u Modriči.

Strateg crveno-plavih istakao je da će Borac pred domaćom publikom od prvog minuta napasti Farane, ističući, u isto vrijeme, njihov napadački romb kao najjači tim tima.

"Dva krila, špic i polušpic – tu su najjači, pogotovo taj Poljak (Mihal Pržibilski, op.a). Sve se vrti oko njega, on organizuje igru, dolazi iz drugog plana, dobro napada prostor bez lopte i njega moramo da zaustavimo. Što se tiče presinga, sigurno je da ćemo od prvog minuta napasti njihovu ekipu, defanzivna linija je malo sporija, ali su dobri defanzivno u duel i skok igri i imaće taj problem sa našom brzinom tako da ćemo sigurno od prvog minuta napasti i probati da postignemo gol što je prije moguće."

Izvor: Nikola Kulaga/FK Borac

Kormilara Banjalučana raduje sjajna atmosfera koja vlada kako unutar kluba, tako i u svlačionici.

"Igrači se sjajno druže, došli smo dva dana ranije ovdje i to se vidi. Kao trener to i zahtijevam od svojih igrača jer kad su oni na okupu, kad je dobra atmosfera, automatski će igrati bolje jer ta porodična atmosfera pravi dobre rezultate. Bitno je da su svi na raspolaganju, nema povrijeđenih, svi su orni i sa nestrpljenjem očekujemo sutrašnji meč."

U dvomeč sa Faranima, ističe Lalatović, ulazi se samo sa jednim razmišljanjem – izboriti mjesto u drugom kolu.

"Ponavljam, neće biti lako, možda nećemo odmah moći da dođemo do te neke savršene igre koju očekujem ali kako je vrijeme odmicalo tokom pripremnog perioda, bili smo sve bolji. Prvo poluvrijeme prve utakmice protiv Vojvodine smo odigrali fenomenalno, ali smo tu utakmicu izgubili sa 1:0. Drugu utakmicu protiv Gorice izgubili smo 3:1, ali to je bilo očekivano jer su moji igrači dan prije utakmice imali dva teška treninga. Protiv Celja smo počeli da dižemo formu, protiv Mađara smo pobijedili, tako da kako je vrijeme odmicalo, bili smo sve bolji i bolji, tako da se nadam da će ova utakmica, kad se uzme u obzir da smo odigrali četiri kontrolne, biti naša najbolja otkako sam ja tu i da ćemo uspjeti da trijumfujemo", kaže Lalatović, koji je prijatno iznenađen uslovima na stadionu u Modriči.

"Teren je sjajan, sviđa mi se što nema atletske staze, imaćemo bliži kontakt sa publikom, kako moji igrači, tako i ja."

Izvor: FK Borac/Nikola Kulaga

Bolji iz ovog dvomeča će u drugom kolu odmjeriti snage sa pobjednikom iz dva duela Fole Eš i Tre Fiorija.

Lalatović vjeruje da je predstavnik Luksemburga favorit u okršaju sa ekipom iz San Marina.

"Treba da se zna da je to ekipa koja ima četiri Francuza, četiri Portugalca, jednog Brazilca, Alžirca, jedan atraktivan protivnik. Po igračkom kadru su sjajni, ali ne bih se još bavio njima, najvažnija nam je ova prva utakmica jer još uvijek nismo u adekvatnoj formi. Radimo tek 20-ak dana, odigrali smo samo četiri utakmice, sve smo morali da ubrzamo jer volim da mi pripremni period bude do šest i po nedjelja. Fali mi još 25 dana, tri-četiri prijateljske utakmice da bi ova ekipa bila sto posto spremna."

Ipak, kako ističe, pred ovaj dvomeč razmišlja samo pozitivno.

"Kao trener, vjerujem u svoj tim, stručni štab, navijače, vjerujem u sebe kao trenera. S kim god da igram, ko god da je preko puta mojih momaka i mene, uvijek idem na pobjedu. Ne zato što potcjenjujem protivnika ili što sam nadmen, već zato što vjerujem u svoje igrače, vjerujem u svog kapitena, naše navijače i u sve ono što radim. Borac kao klub, Banja Luka kao grad i Republika Srpska zaslužuju da vide Borac u drugom kolu."

Izvor: FK Borac/Nikola Kulaga

Povratnik u Borac Goran Zakarić navodi da svi, i igrači i treneri, jedva čekaju početak utakmice.

"Sigurno je da su novi treneri donijeli nešto novo u bh. fudbal i vjerujem da će sve to biti na jednom dobrom nivou. Što se tiče same utakmice, jesmo favoriti, ali moramo to i da dokažemo na terenu. Imali smo 15-20 dana da se pripremimo, mala je pauza bila. Ta ljetna pauza nekad nosi probleme, ali uspjeli smo sve da obavimo, analizirali smo rivala, znamo i mane i vrline i svi ćemo, kako ja tako i svaki pojedinac koji istrči na teren, dati maksimum i vjerujem da ćemo napraviti dobrar rezultat uz pomoć podrške publike koja neće izostati, pogotovo što Borac ponovo igra Evropu", kaže Zakarić, koji nije želio da prognozira rezultat poslije prve utakmice.

"Najvažnije je da budemo spremni kako fizički, tako i psihički. Najbitnije je da napravimo rezultat koji bi nas sve zadovoljio. Idealno je da bude što više golova za nas, ali je nezgodno prognozirati, međutim bilo koja pobjeda bi nam dobro došla. Nisam tip igrača koji obećava, ali mogu da kažem da ćemo dati svi maksimum i vjerujem da ćemo napraviti rezultat koji će nam omogućiti 'mirniji' revanš na Farskim Ostrvima", poručio je krilni napadač Banjalučana.

