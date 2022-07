"Čelsi je moja noćna mora! Uzeo mi je najbolje godine života!": Stigao kao heroj Engleske, pa doživio pakao!

Poznati engleski fudbaler detaljno je opisao kakvu je agoniju proživio u dresu velikana. Poslije pet godina, konačno je "slobodan".

Engleski veteran Dani Drinkvoter (32) proveo je najbolje godine karijere i života u Lesteru od 2012. do 2017, sa tom ekipom je postao i šampion Premijer lige, a onda je otišao u Čelsi u transferu od oko 40 miliona evra. I napravio najveću grešku.

Čim je došao kod Antonija Kontea u Čelsi doživio je povredu lista, od koje se oporavljao do sredine jeseni i ni u jednoj fazi sezone nije dobio povjerenje Italijana. Odigrao je samo 22 utakmice za "plavce" u svim takmičenjima i narednog ljeta napustio tim.

"Bilo je to u posljednjem satu prelaznog roka, kada su me dovukli u kancelariju, što uopšte nisam očekivao. Rekli su mi 'Ne mislimo da ćeš biti u našim planovima. Govorio je to Sari, a Đanfranko Zola je prevodio. Ostao sam u čudu - 'Šta?'", rekao je "Drinki" u intervjuu za Skaj sports.

Poznati engleski fudbaler, koji pokriva pozicije u veznom redu i odbrani, nije mogao da vjeruje šta čuje. "Sve to mi kažete sat prije kraja prelaznog roka? Potrebno mi je vrijeme", rekao im je. "Ne, ne, imamo klubove u inostranstvu koje bi trebalo da pogledaš", rekli su mu, a Drinkvoter je izričito to odbio. "Ne, imam malog sina i on je moj prioritet. Zato sam odlučio da ostanem do januara", otkrio je fudbaler.

Drinkvoter je potom odlazio na pozajmice u Barnli, Aston vilu, Kasimpašu i Reding, a ovog ljeta je konačno i definitivno napustio "plavce".

"Osjećaj je kao da sam bacio pet najboljih godina svoje karijere. Šta da sam ostao u Lesteru, šta da se nisam povređivao, šta da sam imao drugačiji tretman u klubu. Sve su to znakovi pitanja i frustrira me do kraja. Nemojte da pomislite da se i dalje ne nerviram zbog toga kako je sve prošlo. Ali sa druge strane, udaram se i zbog toga što ništa ne mogu da promijenim", izjavio je Drinkvoter.

On je prošao kompletnu omladinsku školu Mančester junajteda, u tom klubu stasavao od 1999. do 2012, a onda je poslije pozajmica Hadersfildu, Kardifu, Votfordu i Barnsliju našao sreću u Lesteru. U tom klubu je stigao i do reprezentacije Engleske, za koju je odigrao tri utakmice.

"Da li mogu da pomognem sebi? Zato sam odlazio na pozajmice, zato sam išao u Aston vilu i Barnli, što se nije pokazalo kao dobar potez. Nikad nisam ni pomišljao da bih mogao da odem u Tursku sa više od 30 godina. To je isto razlog zbog kojeg sam otišao u Čempionšip. Pokušavao sam da uradim dobre stvari i dok sam to pokušavao, nešto je krenulo po zlu", rekao je Drinkvoter.

Poznati fudbaler priznaje da je u Čelsiju imao i mentalnih problema, pogotovo kada je optuživan da olako shvata situaciju i da uživa iako ne igra. "Ništa od toga nije bilo tačno. To da sam 'živio život' trajalo je dvije nedjelje. Kad shvatate da niste uključeni u mečeve, već da samo trenirate i možete da izlazite... Volio sam sve to. Ali iza svega toga uvijek postoji stvar koja vas izjeda. Ako u tim trenucima kao osoba niste dovoljno otvoreni da pričate sa pravim ljudima, sve to vas sažvaće. To nisam shvatao sve dok nije sve otišlo predaleko. Uvijek sam mislio: 'Snažan sam momak, mogu da se izborim sa tim'", otvorio je dušu Drinkvoter.

"Patio sam od mentalnih problema 2019. Baka mi je umrla, deda mi je umro, ocu je dijagnostikovana leukemija, izgubio sam psa i pio sam dok sam vozio. Sve to, prosto, nisam ja. Napravio sam veliku grešku. Borio sam se za svog sina, što je konstantno trajalo i takođe je imalo svoju cijenu... Sve to me je udarilo i bio sam izgubljen", dodao je fudbaler.

Drinkvoterov zaključak je bio prost - kada je u fudbalu sve išlo kako treba, lakše se suočavao sa svim ostalim problemima. Ali kada stvari nisu išle tako dobro, sve se činilo preteško. "Definitivno mislim da je to bila najniža tačka na kojoj sam bio. Nisam mislio da sam pao u depresiju, ali otišao sam da vidim sportskog psihologa", rekao je Drinkvoter.

Nakon što je proveo prošlu sezonu u dresu Redinga u Čempionšipu (drugoj ligi Engleske), Drinkvoter je dočekao ovaj prelazni rok sa obnovljenim samopouzdanjem, sa tijelom u takmičarskom ritmu i sa velikim motivima da nastavi da se bori u karijeri.

"Došao sam u tim i poslije osam utakmica sam pomislio da ću da letim. Poslije 20 utakmica pitao sam se - šta se događa ovdje? I dalje se nisam osjećao dovoljno spremnim i nisam mogao da povratim 'oštrinu'. Osećao sam da ne doprinosim timu kako bi trebalo... Onda mi se vratio osjećaj, posebno u posljednjem dijelu sezone. Novi trener je došao i bilo je sve dobro. Pomogao mi je i osjetio sam da i ja pomažem ekipi. To je bio prvi put da sam uživao u fudbalu posljednjih godina".

