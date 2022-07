Moramo da sredimo terene, ovo svima treba da smeta! Partizan dominirao, a Stolica poručio - "To je osnovna stvar!"

Trener Partizana Ilija Stolica bio je zadovoljan zbog pobjede njegovog tima protiv Javora.

Fudbaleri Partizana savladali su Javor 4:0 na startu nove sezone Superlige Srbije. U prvom kolu novog šampionata, crno-bijeli su u Ivanjici na dominantan način stigli do prvih bodova golovima Petkovića, Natha, Baždara i Gomeša.

No, trener Partizana Ilija Stolica poslije svog debija na toj poziciji jednim nije bio zadovoljan - terenom u Ivanjici.

Crno-bijeli su rutinski savladali Javor, ali nisu mogli da razviju pas igru kakvu Stolica priželjkuje.

"Važno je da smo pobijedili i dobro otvorili prvenstvo. Dosta smo improvizovali, teren nije dozvoljavao da se igra bolji fudbal i to mi je nekako najžalije. Rezultat je dobar, koristan, mladi igrači dali golove. Ali mislim da je glavni smisao da gledaoci bolje uživaju u fudbalu. Osnovna stvar - moramo da sredimo terene", počeo je Stolica u izjavi za TV Arenasport nakon meča.

"Jasno je da nismo mogli do kraja onako kako smo htjeli. Momci su pokazali karakter jer su uspjeli da se prilagode. Ali nije to suština, gdje na pripremama spremate jedno, a onda na utakmici ne možete da spojite dva-tri pasa zbog takvog terena. To je za mene nedopustivo. To mogu sad da kažem poslije pobjede, da smo izgubili rekli bi 'evo sad im smeta teren'. Svima treba da smeta teren i svi treba da se potrudimo da se ovakvi tereni poprave", jasan je bio trener crno-bijelih koji nije mogao da otkrije da li će novo pojačanje Fuseni Dijabate igrati u drugom kolu protiv Radničkog u Nišu.

"Još je daleko Niš. Danas ćemo slaviti, a poslije ćemo vidjeti za Niš", poručio je Stolica.

Za to vrijeme, trener Javora Igor Bondžulić nije bio zadovoljan padom u igri njegove ekipe u drugom poluvremenu.

"Mislim da je drugi gol promijenio tok meča. Do tada smo parirali Partizanu. Imali smo neke šanse u prvom dijelu koje nismo iskoristili. Igrači koji su ušli sa klupe nisu unijeli dodatnu energiju, pali smo u psihološkom planu i nismo dobro istrčali utakmicu. To je za neku dublju analizu nakon meča. Prvo poluvrijeme jeste recept. Iz loše druge lopte smo primili gol, to je bio pokazatelj da možemo. Drugo poluvrijeme nas malo vraća unazad i moramo da vidimo kako ćemo dalje", poručio je Bondžulić.

