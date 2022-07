Bio bi apsurd da Partizan ulazi u takvu sezonu! Stolicu pitali o Zvezdi - "Nijedne sekunde nisam razmišljao o tome!"

Ilija Stolica će u subotu uveče u Ivanjici debitovati na klupi Partizana u prvom kolu nove sezone Superlige Srbije.

Izvor: FK Partizan/screenshot

Fudbaleri Partizana su spremni za početak nove sezone! Nakon što su u prethodnih osvojili rekordnih 98 bodova i opet ostali bez trofeja, ekipa Ilije Stolice će u narednoj željeti da poslije šest godina konačno stigne do titule.

Na otvaranju sezone u kojoj će prvak obezbijediti mjesto u Ligi šampiona, Partizan igra protiv Javora u Ivanjici (subota 20.00), a crno-bijeli su spremni za taj okršaj.

Stolica je za početak sumirao završene pripreme.

"Uradili smo dosta dobrih stvari. Nikad kraće pripreme. Svakom treneru uvijek fali vremena i prostora, ali mi smo napravili jedan reset u ekipi. Dosta igrača je otišlo, dosta je novih tu i dobro su se uklopili. Sa nestrpljenjem iščekujemo utakmicu za koju vjerujem da će nam donijeti dobre stvari. Imamo najviše ambicije u svakom trenutku", počeo je Stolica.

Novi trener Partizana je otkrio i koga neće biti na terenu u Ivanjici.

"Imali smo kompleksnu situaciju na pripremama. Dosta igrača je kasnije dolazilo, pa smo druge forsirali da igraju veliki broj minuta. To je uzrokovalo manje povrede. Raduje povratak Saleta Zdjelara. Ljuba Fejsa već nekoliko dana ima virus i on je vjerovatno nedostupan za ovu utakmicu. Za povredu Jovića znate, to je nekoliko nedjelja. Od posljednjih pojačanja, nije za očekivati da Dijabate bude u konkurenciji za tim."

Kako kaže, floskula da je "teren isti za sve" nije tačna.

"Razmišljao sam da li o tome uopšte da pričamo o tome. Teren nije isti za sve, nije isti za ekipu koja napada koja nešto pokušava da napravi, i za ekipu koja se više brani ili se bavi opstrukcijom protivničke igre. Teren je manjih dimenzija, to njima pogoduje. Jako poštujemo i cijenim njihovog trenera, dugo ga znam i znamo šta nas očekuje. Ne znamo samo šta nas očekuje oko vremenskih uslova. Kakvo će stanje terena biti, ne možemo da znamo dok ne dođemo na lice mjesta."

Izjava Milorada Kosanovića prije nekoliko dana glasila je da će Crvena zvezda sigurno osvojiti titulu, a da ostali timovi "treba da se poređaju". I Stolica je imao komentar na to.

Izvor: MNPRESS

"Naravno da se ne slažem. To bi bio apsurd, ulaziti u sezonu da se složimo s takvim stvarima. Svako ima pravo na svoj stav. Gospodina Kosanovića poštujem kao čovjeka koji je britak u svojim izjavama, a isto tako, volim da bude dosljedan u izjavama. Ne bi to bilo dobro da se uopšte priča o našoj ligi na taj način. Vjerovatno ima svoje razloge zašto je to rekao. Nažalost ljudi tako rezonuju, ne bi to bilo dobro ni za jedan klub. Naše prvenstvo treba da bude takmičarsko i neizvjesno. Iz toga će isplivati kvalitet i još bolji rezultati. Ovdje se bavimo sobom, ne gledamo ni na jednu drugu stranu."

A da li će onda tenzije u Superligi biti veće jer je ulog nikad veći - prvak ide u Ligu šampiona.

"Što se tenzije tiče, ona je na jako visokom nivou iz pogrešnih pobuda i razloga. Taj ulog jeste motiv i mora da bude motiv za sve. Imaćemo dva predstavnika, jednog direktno, jednog u kvalifikacijama. Otvaraju se mogućnosti i za druge klubove, sa pet timova u Evropi. Za nas je to motiv. Tenzije ćemo pokušati da držimo u okvirima sporta. Sport kod nas nažalost odlazi u ekstrem. Radićemo na tome da se to unormali."

Partizan je u četvrtak predstavio Musenija Dijabatea kao novo pojačanje.

"Tek je juče došao i čuli ste neke stvari od sportskog direktora. Raduje me da je s nama. Skautirali smo ga, razgovarali s njim. Danas ćemo ga vidjeti na treningu. Vjerujem da ćemo se radovati njegovim igrama. Kad će biti spreman, nećemo znati dok ne obavimo testiranja. Onda ćemo imati jasniju sliku. Nećemo forsirati ništa."

Da li će Partizan sada imati problem sa bonus igračima, imajući u vidu i povredu Nemanje Jovića.

"Nemamo dovoljno bonusa sa superligaškim iskustvom. Time smo se pozabavili od početka prelaznog roka. To ne ide u nekom pravcu u kom smo htjeli, ali to ide u korist momcima koje ste spomenuli. Oni su dobro iskoristili pripremni period, jer nismo imali dovoljan broj igrača, pa su oni imali veliku minutažu. Neki su pokazali da možemo na njih da se oslonimo. Ali svakom bonusu nedostaje neko iskustvo. Imamo dovoljno kvalitetnih momaka."

Partizan je prošle godine osvojio 98 bodova i nije uspio da osvoji titulu, pošto je Crvena zvezda stigla do čak 100. Da li će ponovo biti potreban rekordan broj bodova da bi crno-bijeli mogli da konačno svrgnu crveno-bijele?

"Nijedne sekunde nisam razmišljao o tome. Vjerujem da je to zanimljivo navijačima i ljudima sa strane. Ali mi jedino što možemo je da idemo od utakmice do utakmice. Toliko je daleko razmišljati o kraju sezone i broju bodova", zaključio je Ilija Stolica.

