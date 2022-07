Moja majka prati fudbal, rekla mi je - idi u Partizan! Dijabate otkrio zašto je došao u Srbiju, pa najavio: Biću veliki!

Predstavljen je Fuseni Dijabate, novi fudbaler Partizana, a po dolasku u Srbiju otkrio je šta ga je navelo da stigne u Srbiju.

Izvor: FK Partizan/screenshot

Fuseni Dijabate je ozvaničen kao novo pojačanje Partizana, a nekadašnji fudbaler Lestera i brojnih francuskih i turskih klubova imao je prvo pojavljivanje pred novinarima na stadionu "JNA".

On se zahvalio klubu na dobrodošlici, a istakao je da mu je Partizan zapao za oko prošle sezone i da je tada crno-bijela ekipa ostavila dobar utisak na njega.

"Hvala za ovaj doček i veliko je zadovoljstvo biti danas ovdje. Da budem prihvaćen na ovaj način na ovaj način od strane jednog velikog kluba kakav je Partizan. Ja sam stidljv i nemam mnogo više da kažem o tome. Nisam neki veliki poznavalac i nisam znao mnogo o šampionatu Srbije. Poznavao sam Partizan jer sam ih vidio prošle sezone i ostavili su na mene dobar utisak. To me je podstaklo da dođem da pomognem. Vidio sam da će to biti na obostranu korist, meni igranje u Partizanu pomaže na putu da nastavim da igram u Evropi", počeo je novi igrač Partizana.

Čelnici crno-bijelih su direktno kontaktirali Dijabatea, što je bilo od presudnog značaja za njegov dolazak u klub.

"Kada su me direktor i trener pozvali osjećao sam veliko zadovoljstvo jer se toliko od mene očekuje. To je već bio jedan dobar razlog da ja dođem ovdje. Imao sam nekoliko ponuda ali to nije bilo tako značajno kao ponuda Partizana. Zato što su mi drugi klubovi slali posrednike, a Partizan me je zvao direktno zato sam došao ovdje", rekao je Malijac i otkrio je da ga motivišu velika očekivanja kluba.

"Ne ne osjećam nikakav pritisak, to me naprotiv podstiće i želim da dam sve od sebe. To što se od mene očekuje pozitivno utiče na mene."

On je otkrio da mu je i majka rekla da dođe u Beograd!

"Moja majka poznaje fudbal kao i ja i ona mi je sugerisala da prihvatim ovu ponudu. Dala mi je svoj blagoslov i rekla da dođem", rekao je Dijabate.

Dobio je pitanje i da li je upoznat sa srpskim fudbalerima, kao i da li zna da su Aleksandar Mitrović i Dušan Vlahović ponikli u Partizanu.

"Ovu dvojicu koju ste naveli poznajem, ali ne znam mnogo srpskih fudbalera. Imam jednog prijatelja iz Francuske koji ,mi je govorio o Srbiji i govorio je da je to jako lijepa zemlja", istakao je on.

Na kraju je rekao da će u Partizanu kao prvi igrač iz Malija postati veliki!

"Nadam se, u svakom slućaju ću sve dati da tako bude", završio je Dijabate.

(MONDO)