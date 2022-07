Ova fotografija otkriva gdje ide Ronaldo? Jedan znak ga odao dok ga zovu Saudijci za 300 miliona evra!

Sada je sve poznato!?

Izvor: Twitter/ManUtd

Dok se iščekuje konačni rasplet sage oko Kristijana Ronalda i njegovog neostanka u Mančester junajtedu, jedan detalj nagovijestio je gdje će Portugalac igrati sljedeće sezone. U pitanju je šorts na fotografiji koju je "CR7" objavio iz teretane i u pitanju je zvanični dio opreme Junajteda.

Upravo u tom znaku mnogi su uočili dokaz da će Portugalac ostati na Old Trafordu, uprkos navodima da bi mogao da ode u Bajern umjesto Roberta Levandovskog ili u Čelsi, za šta su sve manje šanse. Takođe, ove nedjelje je snažno odjeknula i vijest da Ronalda zovu i Saudijci i da mu nude nevjerovatnu platu od čak 300 miliona evra.

Dok se Ronaldo priprema u teretani, menadžer Junajteda Erik Ten Hag je sa azijske turneje ekipe poručio da bi volio da Portugalac ostane i sljedeće sezone. "Planiramo sezonu sa Kristijanom Ronaldom i to je to. Radujem se radu sa njim. Kristijano nije na prodaju, on je u našim planovima i želimo da zajedno ostvarimo uspjeh", poruka je holandskog stručnjaka koji je ovog ljeta preuzeo posrnule "crvene đavole".

Ten Hag je otkrio i da je obavio razgovor sa Ronalkdom i da su našli zajednički jezik. O čemu su pričali zadržao je za sebe, ali sudeći prema jučerašnjoj Kristijanovoj fotografiji - možda je zaista uspio da ga ubijedi da ostane, pa čak i ako to znači da igra u Ligi Evrope.

Ronaldo je ovog ljeta dobio dozvolu da ne putuje sa ekipom na turneju po Aziji, zbog "porodičnih razloga". Uz isto obrazloženje je propustio i čitavu nedelju na treninzima ekipe, koja je u međuvremenu otišla na Tajland i u Australiju, gdje će odigrati pripremne mečeve u Melburnu i Pertu.

(MONDO)