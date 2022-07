Čovjek se bacio kao u bazen! Sivić ljut zbog penala za Partizan - "Ne smijemo ništa..."

Trener Radničkog iz Niša Tomislav Sivić bio je nezadovoljan suđenjem na meču protiv Partizana.

Meč Radničkog i Partizana u Nišu u petak uveče je i više nego opravdao očekivao. Derbi kola u 2. kolu Superlige donio je šest golova, dvijepogođene prečke, preokrete, gol u nadoknadi vremena i čak devet žutih kartona.

Ipak, poslije meča okončanog rezultatom 3:3, nijedna strana nije bila zadovoljna. Trener Radničkog Tomislav Sivić bio je nezadovoljan suđenjem na "Čairu" i poručio je da je njegova ekipa zaslužila pobjedu.

Sivić je prvo za TV Arenasport dao burnu izjavu, a ni na konferenciji za medije nakon meča nije imao problem da kaže šta misli.

"Bila je ovo utakmica u kojoj smo zaslužili pobjedu bez ikakvog pogovora. Na 3:1 smo imali zicer za 4:1 i to bi bila tačka na I. Nisam komentarisao fudbal i suđenje od povratka na našu scenu, jer su me kažnjavali kad god sam rekao i riječ. Smatram da je potrebno da vidimo da li je Filipović zaslužio da dobije crveni karton kada je nokautirao našeg igrača, takođe Vujačić za start sa dvije noge... Dva penala, koja su dosuđena Partizanu, od kojih se kod drugog čovjek bacio kao u bazen. Ne smijemo da kažemo ništa jer je to Partizan ili Zvezda. Ljudi pobijedite nas, dajte nam pet komada", rekao je Sivić na konferenciji za medije.

Strateg Nišlija kaže da je prije utakmice bio prezadovoljan idejom da njegova ekipa osvoji bod, ali da sada nije zadovoljan.

"Partizan nas je stisao u prvih pola sata, zatvorio naše najbolje tačke, ali u nastavku smo bili bolji. Morali smo da postignemo još jedan gol, međutim desilo se šta se desilo. Nemamo takav igrački kadar kao dva velika kluba da bismo izdržali ovakav tempo u pet dana. Nije lako u tako kratkom periodu igrati na ovako visokom nivou. Nismo sa izmjenama na tom nivou da amortizujemo pad koncentracije."

Radničkom u četvrtak predstoji gostovanje Gziri. Protiv tima sa Malte počinju takmičenje u drugom kolu kvalifikacija za Konferencijsku ligu.

"Naše su ambicije da ponovimo sjajan uspjeh kolega prije mene. Četvrto mjesto je veliki uspjeh, ali želimo uz to da igramo drugačiji fudbal, sa više trčanja, da vratimo publiku na stadion. Da dolaze i odlaze adovoljni. Cilj je prolaz u drugo kolo, da odemo na Maltu i napravimo pozitivan rezultat", kazao je Sivić.