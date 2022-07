Ova utakmica je izmakla kontroli iz raznih razloga: Stolici zasmetalo jedno pitanje - "Nije momenat da pričamo o tome!"

Kiksnuo je Partizan protiv Radničkog u Nišu i zbog toga je trener Ilija Stolica bio nezadovoljan.

Fudbaleri Partizana nisu uspjeli da upišu i drugu pobjedu u novoj sezoni, pošto su u Nišu remizirali protiv Radničkog - 3:3.

U burnom meču sa šest golova, devet žutih kartona, dva dosuđena penala i dve prečke Radničkog, crno-bijeli su ipak smogli snage da stignu do boda. Ali njihov trener Ilija Stolica time nije zadovoljan.

Partizan je izjednačio golom iz penala u 97. minutu, što je dovelo do burne izjave Tomislava Sivića, trenera Radničkog. Sudijski ekspert Zdravko Jokić je analizirao suđenje na meču u Nišu, a i Stolica je imao svoje viđenje susreta.

"Ne možemo nikad biti zadovoljni bodom. Ova utakmica je izmakla kontroli iz raznoraznih razloga. Jednostavno vidjeli ste način na koji je pristupljeno utakmici. Vidjeli smo da smirimo to, da unesemo više mirnoće, međutim, različiti faktori su na to uticali da to ne bude tako", pričao je Stolica za TV Arenasport nakon meča.

Na pitanje da li je trebalo da u poluvremenu na mjesto desnog beka umjesto Aleksandra Filipovića uđe Marko Živković, a ne Zlatan Šehović koji je odigrao jako loših 45 minuta, Stolica nije imao konkretan odgovor.

"To su sad stvari taktičke koje sad ne vrijedi raspravljati. Izanaliziraćemo šta je moglo, šta nije moglo."

Na kraju trener crno-bijelih nije želio da komentariše ni da li je Partizan možda motrio na Stefana Mitrovića, talentovanog igrača Radničkog, tokom ovog prelaznog roka.

"Mislim da ovo nije momenat da se priča o igračima poslije utakmice. Važno je da što pre ovo analiziramo. Ne prija nam ovo, željeli smo da pobijedimo i to je naš glavni utisak", poručio je Stolica.

