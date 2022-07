Kostić će u Juventusu da sjedi na tribinama! Predsjednik kluba se javio zbog Filipa, imaćeš besplatno piće u kafićima

Predsjednik Ajntrahta Peter Fišer je dao zanimljiv intervju o Filipu Kostiću.

Izvor: Profimedia

Filip Kostić je do nedavno bio već viđen u Juventusu, ali su se stvari sada promijenile. Ajntraht mu je ponudio novi, finansijski mnogo izdašniji ugovor i mogao bi da ostane u Frankfurtu.

Zbog njega se oglasio i predsjednik kluba Peter Fišer koji je uvjeren da bi srpski fudbaler više izgubio nego dobio ako ode u Torino. Posebno poslije dolaska Anhela Di Marije.

"Ne znam šta bi radio tamo sada, stigao je i Di Marija koji igra na njegovoj poziciji. Jedino ako želi da gleda mečeva sa tribina. Imam dobar osjećaj i vjerujem da će ostati kod nas. Uostalom, ovdje može da uđe u bilo koji kafić i nigdje neće platiti piće", nasmijao se Fišer.

Ovako je Kostić slavio evropsku titulu sa publikom:

Pogledajte 00:52 Filip Kostić slavi pobedu Izvor: RTS Izvor: RTS

Još jedan faktor koji im ide u prilog je dobar odnos sa navijačima koji ima. Vidjelo se to i kada su osvojili Ligu Evrope.

"Navijači ga mnogo vole, kao i naši sponzori i klupski partneri. Postao je kod nas najbolji igrač Lige Evrope prošle sezone, dobio je to priznanje. Bez obzira šta odluči za nastavak karijere, to se neće promijeniti, zauvijek će imati to poštovanje i ljubav", zaključio je Fišer.