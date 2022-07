Crvena zvezda i Maksimović? Ovo je istina! Mrkela se oglasio o Nikolinom povratku iz Italije: "On je veliki igrač..."

"Nikola je veliki igrač", rekao je Mitar Mrkela

Izvor: MN PRESS

Nakon informacije iz Italije da Crvena zvezda pokušava da vrati iskusnog štopera Nikolu Maksimovića (30), oglasio se i sportski direktor šampiona Srbije, Mitar Mrkela. Na promociji novog pojačanja crveno-bijelih Stefana Mitrovića, on je kratko komentarisao mogućnost povratka bivšeg štopera Torina, Napolija i Đenove.

"Nikola je veliki igrač, igrao je na najvišem mogućem nivou i uvijek je interesantan Zvezdi kao neko ko je igrao u Zvezdi i čiji povratak bi mogao da unaprijedi igru. U ovom trenutku nismo blizu dogovora, a vidjećemo šta će se desiti u narednih nekoliko dana", rekao je Mrkela.

Upitan da li će biti još potpisa u narednom periodu, sportski direktor Zvezde rekao je da bi trebalo očekivati još promocija na stadionu "Rajko Mitić". "Tako je to u prelaznom roku, nešto ide glatko, nešto teško, treba očekivati nova imena u Zvezdi u narednom periodu, vjerujem da će se to brzo desiti", dodao je on.

Kada je u pitanju odbrana Zvezde, svakog dana se očekuje da klub potvrdi povratak još jednog iskusnog štopera, Nemanje Milunovića, koji bi ojačao konkurenciju među centralnim bekovima iz Aleksandra Dragovića i Strahinju Erakovića.

Ostaje da se vidi da li će i Maksimović biti na raspolaganju Dejanu Stankoviću i da li će se vratiti među crveno-bijele devet godina od kada je otišao sa "Marakane" u Torino.