U Liverpulu svi pričaju o Stefanu!? Sin bivšeg igrača Crvene zvezde oduševio Jirgena Klopa

Igrao je na sve tri utakmice i sjajno zamijenio čuvenog Brazilca. Da li je on njegov nasljednik?

Izvor: Profimedia/MN Press

Mladi Stefan Bajčetić (17) nameće se ovog ljeta menadžeru Liverpula Jirgenu Klopu na pripremama u Aziji i u Austriji. Sin nekadašnjeg fudbalera Crvene zvezde Srđana Bajčetića došao je u klub prošlog ljeta iz Španije, za čiju reprezentaciju igra, a u prethodnim utakmicama ostavio je jako dobar utisak u dresu engleskog i svjetskog velikana.

"Isplatilo se što sam godinu dana bio u klupskoj akademiji, jer sam mnogo naučio. Mislim da je ovo najbolji klub za moj razvoj i srećan sam, kao što sam uvijek i bio srećan. Bilo je teško da ostavim prijatelje, porodicu i mjesto gdje sam cijelog života živio, ali ovdje volim fudbal i to je moj san", rekao je Bajčetić, koji je odrastao u Vigu, gdje je njegov otac igrao za Seltu devedesetih.

Njegovi utisci iz prvih priprema sa prvim timom su odlični. "Sve je veoma dobro. Veoma je pozitivno iskustvo za mlade igrače da igraju na Tajlandu i u Singapuru i da putuju sa timom. Svi su dobri sa mnom. Srećom, znam da pričam španski, tako da mogu da sa svima razgovaram", dodao je Bajčetić.

Dok se on probija u "A" tim Jirgena Klopa, porodica aktivno prati sve što mu se događa u Engleskoj. "Veoma su srećni i uzbuđeni. Uvijek pokušavaju da gledaju utakmice i ako se nešto dešava na društvenim mrežama, pokušavaju da i to vide. Veoma sam srećan", kaže Stefan, čiji je otac igrao za Zvezdu krajem prošlog vijeka.

Bajčetić junior igra na poziciji defanzivnog veziste i nastupio je u sve tri utakmice na pripremama – i to na poziciji koju obično "pokriva" Fabinjo (28). Na sajtu Liverpula Stefana nazivaju "raznovrsnom opcijom" i objašnjavaju da je sposoban i da se povuče i u štopersku liniju, u kojoj je igrao u omladinskoj školi Liverpula.

"Uvijek sam igrao štopera, ali sada mislim da sam sposoban da igram in a ovoj poziciji. Ako mi pruže šansu, igraću i to. Iskreno, ne smeta mi gdje ću igrati, samo hoću da igram fudbal. Ako stručni štab i trener misle da sam tu potreban, igraću na tom mestu. Posebno je to slučaj u ovom klubu, jer Fabinjo igra tu ulogu najbolje i uvijek pokušavam da se ugledam na njega i da učim od njega. Teško je igrati isto tako, ali uvijek se trudim da učim gledajući ga i da pratim kako se postavlja, kako vrši presing i sve to".

Za kraj, Bajčetić je poručio da neće imati problem u bilo kojoj selekciji sljedeće sezone – bio to "B" tim (do 23 godine) ili omladinci (U18). "Iskreno, samo želim da ostanem spreman i da budem u stanju da igram utakmice. Bilo to u akademiji ili u prvom timu. Samo želim da igram fudbal i da ostanem zdrav, jer sam prošle godine bio povređen na kraju sezone. Dakle, želim da budem fit, da igram i da pokušam da se dokažem".