Trener Željezničara nakon gola i remija u posljednjoj sekundi: Isto kao da smo izgubili!

Edis Mulalić nije krio razočarenje poslije šoka na Grbavici.

Izvor: Promo/FK Željezničar/Damir Hajdarbašić

Nekoliko sekundi nedostajalo je Željezničaru da upiše tri boda protiv Širokog Brijega, ali je Božo Vukoja bukvalno u posljednjim trenucima utakmice pogodio za remi na Grbavici.

Ekipa Edisa Mulalića tkao je prokockala prednost koju je imala nakon gola Brazilca Santosa kojem je to bio prvenac u dresu Željezničara.

"Kao da smo izgubili, to je moj komentar utakmice", počeo je Mulalić obraćanje na konferenciji za novinare nakon utakmice i nastavio:

"Momci su dobro odigrali utakmicu, nema im se šta prigovoriti, rješenje ove utakmice je da damo drugi gol, nismo uspjeli, na kraju se izdešava što se izdešava, na kraju smo igrali više nego što smo igrali, Široki nije dobio crveni karton na Vegi sredinom drugog dijela, isto kao da smo izgubili, ali je odigrana dobra utakmica".

Trener Željezničara objasnio je i svoje poteze tokom utakmice.

"Mislim da sam uradio sve kako treba, samo još jedno stajanje za izmjene smo imali, pa smo morali izvršiti trostruku izmjenu jer su se igrači potrošili. Moraš dati drugi gol, to je poenta svega, to nam je ideja bila i na poluvremenu, možda nismo zreli da iznesemo neke stvari, prepadnemo se rezultata, ne znam šta je. Osjećaj je isti kao da smo izgubili, momci su dali maksimum, to je to", rekao je Mulalić, prenosi "Oslobođenje".