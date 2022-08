Bivši igrač Zvezde preživio "Oluju"! Reprezentativac Australije nije zaboravio zločine - Da se nikad ne ponovi!

Fudbaler američkog Kolumbusa Miloš Degenek prisjetio se najtežih momenata u svom životu kada je bježao sa porodicom iz Krajine.

Bivši fudbaler Crvene zvezde Miloš Degenek, rodom iz Knina, ne zaboravlja najteže momente u svom životu i zločinačku operaciju "Oluja".

Prije tačno 27 godina, 4. avgusta 1995. godiine počelo je proterivanje preko 250.000 Srba sa prostora Republike Srpske Krajine. Tada je nestalo više od 1800 ljudi, poginulo je skoro 700 civila, spaljeno je, srušeno i opljačkano više od 20.000 srpskih kuća...

Degenek je bio jedan od ljudi koji je u toj koloni krenuo put Srbije, imao je oko godinu dana tada.

"Operacija 'Oluja' je velika tragedija. To nije ni oluja to je protjerivanje ljudi iz svojih domova, otimanje imovine. Ne sjećam se jer sam bio mali, ali se moji sjećaju svega i žive tako sa tim. Znam iz priča roditelja, babe i dede da smo devet dana išli traktorom. Zauvijek će ostati samo jedna velika žal i tuga za tim šta smo sve ostavili dole. Ali... to je bilo i uvijek će biti naše. Naše kuće, mjesto gdje smo se rodili i postali ljudi", rekao je Degenek za "Alo".

Ovako izgleda film o "Oluji":

U Srbiji se sjećaju žrtava, dok u Hrvatskoj 5. avgust slave kao "Dan pobjede"...

"Ljudi u Hrvatskoj to slave jer gledaju svoju stranu priče i ono što njih zanima. Nemam tu mnogo da kažem. Želim samo da smo svi živi i zdravi i da se ovako nešto više nikada ne ponovi", poručuje Degenek.

Degenek i Milan Borjan podržali su snimanje filma "Oluja" koji će se naći u bioskopima na jesen.

