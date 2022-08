Heroj Zrinjskog Niko Janković: Ma nisam ja junak, ekipa je junak! Gol iz kornera za trenera, Mostar i cijelu BiH (VIDEO)

Sjajni vezista Zrinjskog Niko Janković u stilu Dragana Piksija Stojkovića ili Blaža Bake Slišković odlučio je utakmicu protiv Tobola u trećem kolu kvalifikacija Konferencijske lige.

Izvor: Youtube/HŠK Zrinjski

U 76. minutu Janković je pogodio mrežu direktno iz kornera i osigurao novu evropsku pobjedu za mostarski tim, ali je u kratkom razgovoru odbacio ideju da je baš on junak trijumfa "plemića".

"Tobol je odlična ekipa, dobro su se nametnuli od početka, kao i mi, ali moram da vas ispravim - nisam ja junak, nego cijela ekipa jer da nije bilo njih, ne bismo pobijedili, niti bih ja zabio gol naravno",rekao je Janković.

Ostao je skroman i na potpitanje da je ipak on postigao pogodak direktno iz kornera iako je priznao da namjera nije postojala.

"Pa dobro, to može uvijek biti i neko drugi, mada mi je jako zbog pogotka protiv Tobola, još jednom da kažem, izvanredne ekipe. I eto raduje me što sam postigao taj pobjednički pogodak. Lagao bih kad bih rekao da sam gađao direktno, nisam gađao, ali uigrana je to akcija da lopta ide prema golu. Naravno sretni smo što je ušla i želim da ovaj gol i pobjedu posvetim našem šefu Sergeju Jakiroviću, čitavom Mostaru i cijeloj Bosni i Hercegovini. Ovo je (tribine) divota za vidjeti".

Janković je dodao na kraju i da Zrinjski ide na pobjedu i u revanšu u Kazahstanu za sedam dana.

"Srce ćemo ostaviti gore na terenu, daćemo sve od sebe i ići na pobjedu. Gdje god da igramo uvijek idemo na pobjedu, tako nas je učio trener i tako mora da bude",naglasio je heroj mostarskih "plemića".

Pogledajte majstoriju mladog fudbalera Zrinjskog!

Niko Janković direktno iz kornera u 76. minutu doveo Zrinjski do prednosti. Majstorija!pic.twitter.com/WiO37dj0kd — Mondo.ba Sport (@MondoBiHSport)August 4, 2022

(mondo.ba)