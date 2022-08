Ovo što se dešava u Partizanu je jako tužno! Zvezdan Terzić priznao - da je tako u Zvezdi, narod bi nas tjerao!

Generalni direktor Crvene zvezde komentarisao situaciju u redovima "vječitog" rivala.

Crvena zvezda je odlično započela novu sezonu. Ekipa Dejana Stankovića ostvarila je četiri ubjedljive pobjede i usput već praktično eliminisala Pjunik iz kvalifikacija za Ligu šampiona, nakon pobjede 5:0 u prvom meču trećeg pretkola najjačeg evropskog takmičenja.

A generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić prokomentarisao je dešavanja i u Ljutice Bogdana, ali i u Humskoj, poslije lošeg starta sezone ekipe Partizana.

I dok u Zvezdi na startu nove sezone sve teče perfektno, Partizan ima dosta problema. Samo jedna pobjeda u prva četiri kola u Superligi Srbije znači da za crveno-bijelima već zaostaju sedam bodova, dok su na startu kvalifikacija za Ligu Evrope izgubili od AEK-a na Kipru.

U intervjuu za "Sportal", Terzić je govorio o "vječitom" rivalu, a istakao je da mu je žao zbog svega što se dešava u Humskoj.

"Ne bih volio da komentarišem situaciju u Partizanu. Ja Partizan cijenim i poštujem, to je klub s velikim brojem navijača. Ovo što se dešava u Partizanu i oko kluba je jako tužno. Kao sportisti mi je žao zbog toga. Nisam pristalica one floskule iz vremena stare Jugoslavije da nema jake Zvezde bez jakog Partizana. Pa eto, ima. Zvezda je toliko otišla iznad Partizana, da bi i najboljim ljudima ako danas dođu tamo bilo potrebno pet do 10 godina da isprave sve greške. Ne gledamo Partizan, da nema medija ne bismo ni znali šta se dešava tamo. Ali Zvezda je neuporedivo ispred Partizana po svim parametrima i resursima", počeo je Terzić.

Na pitanje koliko država pomaže "vječite" rivale, Terzić je rekao da država ulaže potpuno isto u Crvenu zvezdu i Partizan.

"Naši su svi podaci potpuno transprenti, što zbog transparentnosti obaveza prema UEFA, što zbog izvještaja u APR. Crvena zvezda sve svoje poslovanje obavlja isključivo preko računa, za sve plaćamo porez. Potpuno identično dobijamo kao Partizan, ni dinara više ili manje od njih. To je toliko dostupna informacija da se lako provjeri, to znaju i svi ljudi u Partizanu. Mi jedinog državnog sponzora imamo u vidu Telekom Srbije, dobijamo 1.200.000 miliona evra, koliko dobija i Partizan. To je sve što dobijamo od države, i mi smo zadovoljni. Istina, bilo je pomoći i u vrijeme korone, ali to je zbog Partizana. Država je tri puta uskočila u pomoć Partizanu da bi oni dobili licencu UEFA, pa su onda rekli ne možemo njima da damo, a vama da ne damo. Mi smo rekli da nama to ne treba, ali su uplatitli jednom 2.500.000 evra, a drugi put 2.000.000 evra. I to je jedina pomoć mimo Telekoma. Isto i Partizanu i Zvezdi."

Upitan da li bi podnio ostavku da je u Zvezdi situacija onakva kakva je trenutno u Partizaun, Terzić šalje jasnu poruku.

"Iskreno. Da se dešavaju stvari u Zvezdi koje se dešavaju u Partizanu, ovdje bi došlo par hiljada ljudi da nam poruče - odlazite! Ne sjeverna tribina, ne Delije, već narod. To je dokaz veličine kluba. Crvena zvezda je narod, ljudi očekuju mnogo jer Crvena zvezda je najveći klub. Ja sam rekao i prošle sezone na minus pet bodova da ako ne uzmemo titulu - podnosim ostavku. I otišao bih u tom slučaju jer sam ja vrh piramide i imam komandnu odgovornost za sve. Moja misija je da ostavim veliki trag u Zvezdi. Životna želja mi je da ostanem do penzije u Zvezdi, hoću da moja djeca, unučad, praunučad čitaju u monografijama i enciklopedijama kako je Crvena zvezda imala najveće uspjehe u vremenu Zvezdana Terzića. Ovaj uspjeh koji smo mi napravili je nestvaran uspjeh, ova renesansa Crvene zvezde će se izučavati na Univerzitetima za menadžment širom Evrope. I nastavljamo dalje u istom pravcu", poručio je Zvezdan Terzić.

