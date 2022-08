Stanković trojicu ostavio u Beogradu, ali ima zamjene za njih: Zvezda ispravlja greške - "Analizirali smo šta ne smije!"

Trener Crvene zvezde govorio o greškama iz prvog meča, organizovanoj igri Pjunika i trojici igrača koje nije poveo na gostovanje!

Izvor: Youtube/Crvena zveda/printscreen

Fudbaleri Crvene zvezde ubjedljivom pobjedom (5:0) protiv Pjunika u Beogradu značajno su sebi olakšali posao u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Revanš trećeg kola trebalo bi da bude samo formalnost, ali ekipa Dejana Stankovića nije otišla u Jerevan samo turistički. Meč u Jermeniji biće prilika za neke nove igrače jer su u Beogradu ostali prvotimci poput Mirka Ivanića, Milana Rodića i Aleksandra Pešića!

Stanković smatra da to neće biti hendikep za njegov tim, koji je u prvom meču napravio veliki korak ka plej-ofu kvalifikacija za Ligu šampiona.

Dejan Stanković se na početku konferencije u Jerevanu osvrnuo i na prvi meč, u kojem je njegov tim tjerao rivala na greške, a zatim pričao o kadrovskoj situaciji u timu pred revanš.

"Nisam prvi put u Jermeniji, bio sam ovdje kao igrač i poslije kad sam radio u UEFA. Ako smo do golova došli na osnovu njihovih indivudalnih greaška u Beogradu, to je zasluga naših igrača, jer smo ih 'natjerali' da griješe. Do golova se tako dolazi, a teren je jedino mjerilo. Bila je dobra takmičarska utakmica sa visokim intenzitetom, ali morali smo da se dobro oznojimo za svaki gol. Gledaćemo da to uradimo iz sutra, iako s nama iz startne postave nisu tu Rodić, Ivanić i Pešić. Međutim, imamo adekvatne zamjene i momke koji će se sutra pokazati. Na teren će izaći najbolji tim koji trenutno imamo na raspolaganju", rekao je Stanković.

Zvezda je u Boegradu pravila greške - vidio je to Stanković - pa će nakon dobre analize njegov tim pokušati da bude bolji.

"O Pjuniku mislim sve najbolje, nisu slučajno ovdje u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona. Papir nekada pokaže da si izrazit favorit, kao što smo mi to bili u Beogradu, ali naišli smo na organizovan i čvrst otpor. Morali smo da budemo fokusirani, iako nam je koncentracija popustila u par navrata, prevashodno u prvih 15 minuta utakmice. Poklonili smo im par lopti, ispred našeg gola, pa i na sredini, gdje su fudbaleri Pjunika umalo to iskoristili. Pričali smo i analizirali šta ne treba da se ponavlja više", rekao je trener Zvezde.

Meč Pjunika i Crvene zvezde igra se u utorak od 19 časova po našem vremenu, a pobjednik ovog dvomeča vjerovatno će u četvrtom kolu igrati protiv Makabija iz Haife. Crveno-bijeli imaju pet golova prednosti pred revanš, dok Izraelci imaju prednost od četiri gola protiv Apolona, predstavnika Kipra.