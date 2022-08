Petrić pričao o dva pojačanja i jednom povratniku: Svi znaju kakva je situacija, a on može da doprinese!

Gordan Petrić nema ništa protiv dolaska Adema Ljajića u Humsku.

Partizan je predstavio svog novog trenera Gordana Petrića. Nekadašnji fudbaler Partizana sada je prvi čovjek struke crno-bijelih nakon odlaska Ilije Stolice, a između ostalog na konferenciji za štampu pričao je i o pojačanjima.

On je posebno istakao da su neophodna pojačanja u veznom redu, pogotovo u sredini veznog reda poslije odlazaka kapitena Saše Zdjelara i Jevtovića.

"Svi to znaju, nije da sad izmišljam neke priče. Dva igrača na sredini terena su potrebna Partizanu. Jedan Zdjelar i jedan Jevtović su otišli. Meni su takvi igrači potrebni. Da li će biti prostora i vremena, da se to napravi, to opet zavisi od ljudi iz kluba. Ali trener kao trener, ja sam bio čovjek koji je bio u vrhu 2007. godine. Svi treneri moraju da se uklope u filozofiju kluba", naveo je Petrić.

Pitali su novog šefa struke Partizana i da li su poželjni povratnici, a pogotovo je novinare zanimalo da li je u klub dobrodošao Adem Ljajić.

"Svi su dobrodošli. Svi bivši igrači koji dolaze u klub moraju da donesu nešto ovom timu. Nisam za dovođenje igrača samo da bi došao, već i da doprinese. Adem Ljajić može da doprinese. Nije imao puno utakmica i ako on dođe, treba da budemo strpljivi s njim i sačekati ga da bude u formi od prije nekoliko godina. Ja sam taj, zajedno s ljudima iz sportskog dijela kluba, da ako ja kažem da su potrebna dvojica igrača na sredini terena, na klubu je da ih nađe, a moje je da odlučim da li će taj igrač da dođe", zaključio je Petrić.