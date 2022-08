Ne čujem uvrede s tribina, niti zamjeram navijačima Slobode! Nenad Lalatović: Dejan Meleg u "autu" tri sedmice!

Trener banjalučkog Borca Nenad Lalatović prokomentarisao je poraz od Slobode (2:0) u petom kolu m:tel Premijer lige Bosne i Hercegovine i osvrnuo se na uvredljiva skandiranja sa tribina Gradskog stadiona u Banovićima.

Izvor: FK Borac zvanični sajt

Banjalučani su doživjeli drugi poraz ove sezone u m:tel Premijer ligi Bosne i Hercegovine!

Bolja od crveno-plavih u Banovićima bila je tuzlanska Sloboda (2:0), koja poput Borca, zbog renoviranja stadiona domaće utakmice igra izvan svog "Tušnja".

Tim Nenada Lalatovića odigrao je dobru utakmicu, stvorio nekoliko odličnih prilika, ali umjesto mreže pogađao je okvir gola, dok su s druge strane, Tuzlaci svoje šanse realizovali, odnosno Eldar Mehmedović, koji je postigao oba gola.

Jedan od ključnih momenata bila je i povreda Dejana Melega, na samom početku susreta zbog koje će pauzirati najmanje tri sedmice.

"Povreda (Dejana) Melega nas je malo poremetila, na žalost 'dobro' je povrijedio zglob, prilično mu je otečen i pitanje je kad će se vratiti na teren. Sigurno najmanje tri nedjelje će odsustvovati. Prvih pola sata dobro smo izgledali, otvorili smo dobro utakmicu, bili smo bolji, propustili nekoliko stopostotnih šansi, imali dvije prečke. (Benjamin) Tatar je pogodio prečku s pet metara, (Goran) Zakarić je imao udarac gdje su izbacili loptu s gol-linije i onda umjesto da vodimo s jedan ili dva razlike, primimo pogodak poslije kontranapada koji je realizovao Mehmedović", izjavio je Lalatović za MONDO.

Prema njegovim riječima, u nastavku duela u Banovićima je Borac tražio preokret i s tim u vezi je napravio nekoliko izmjena s ciljem da još više napadaju Tuzlake.

"U drugom poluvremenu sam odlučio da igramo još ofanzivije, igrali smo sa dva špica, pokušali smo da prokrenemo rezultat, imali i dvije stopostotne šanse Jove Lukića i (Dejana) Popare s pet metara glavom. I onda opet nesretno primamo gol. Našeg fudbalera pogodi lopta u leđa, promijeni smjer i završi u mreži. Nakon toga po onakvim uslovima, kiši i teškom terenu, nismo mogli. Nemam šta da zamjerim mojim igračima, borili su se, željeli, ali nisu dali gol. Da jesmo, mislim da bi utakmica otišla u drugom smjeru. Sloboda je imala dva šuta u okvir gola, a mi smo po meni odigrali jednu sasvim korektnu utakmicu. Stvarno im ne zamjeram ništa, možda je čak ovo bila najbolja utakmica u nekim segmentima otkako sam ja tu. Nismo imali sreće, ali dobro, sutra nastavljamo da se pripremamo za narednu utakmicu protiv Željezničara".

Trener Borca osvrnuo se i na skandalozne uvrede navijača tuzlanske ekipe.

"Ja stvarno ne zamjeram ništa tim navijačima, ne čujem uvrede s tribina kad vodim utakmicu. Obećao sam sebi da dok god radim u Bosni i Hercegovini, neću dozvoliti da ja uvrijedim bilo koga. Možda to neki očekuju od mene, ali nemam razloga da se svađam. Publika koja dođe na stadione, plati ulaznicu ima pravo da pjeva šta god želi, mene to ne dotiče. Ja sam samo fokusiran na utakmicu. Oni to rade da bi motivisali svoje igrače",naglasio je Lalatović.