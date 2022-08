Sloboda protiv Borca bez Kurtalića i Husejnovića

Oslabljena Sloboda će dočekati Borac u Banovićima.

Izvor: Promo/FK Sloboda Tuzla

U 5. kolu m:tel Premijer lige BiH fudbaleri Slobode na Gradskom stadionu u Banovićima dočekat će ekipu banjalučkog Borca.

Tim povodom na Tušnju danas je održana konferencija za medije na kojoj su se prisutnima obratili šef stručnog štaba Adnan Jahić i fudbaler Slobode Emir Jusić. Istakli su kako je atmosfera u ekipi na zavidnom nivou. Jahić je naglasio kako će u sustrašnji susret ući odgovorno, borbeno i da neće biti nimalo lagan protivnik timu iz Platonove.

"Igramo sutra utakmicu protiv ekipe koja definitivno ima kvalitet od golmana do 20. igrača koji popunjava zapisnik. Njihov stručni štab ima trenera kojeg ja jako cijenim i pratio sam njegov rad tako da smo i mi kao liga dobili na kvalitetu dovođenjem Lalatovića u Borac. Ono što je sigurno što se tiče sutrašnje utakmice je da nama niko ne može uzeti našu volju i htijenje. Posjedujemo jedan mlad tim i ako uzmemo u obzir prošlu utakmicu gdje smo odigrali po meni jednu dobru, zahtjevnu utakmicu i ako uzmemo da smo imali samo dva igrača preko 25 godina to sve govori. Mi smo jedan mlad, kvalitetan tim koji će u narednom periodu imati dosta uspona ali i padova", istakao je Jahić.

Standardni prvotimac Emir Jusić ovom prilikom naglasio je da će igrači koji sutra istrče na teren dati svoj maksimum kako bi ostvarili što bolji rezultat.

"Dolazi nam ekipa Borca koja je izuzetno kvalitetna i koja je prije dvije godine bila prvak naše zemlje. To je ekipa koja je prije nepunih mjesec dana igrala evropske utakmice i to dovoljno govori o njima. Mi moramo žar, htijenje i borbu sa prošle utakmice prenijeti na ovu i svaki pojedinac koji bude igrao sigurno će dati svoj maksimum i iz tog maksimuma nadam se da ćemo doći do pozitivnog rezultata. Navijači su kao i uvijek i prošlu utakmicu bili nas dvanaesti igrač i ovom prilikom također ih pozivam na Gradski stadion u Banovićima da nas podrže", naglasio je Jusić.

Šef stručnog štaba u narednom ligaškom meču neće moći računati na Kurtalića koji je u prošlom prvenstvenom meču dobio dva žuta, odnosno crveni karton i Husejnovića koji ima problema sa zdravljem. Utakmica Sloboda - Borac igra se sutra na Gradskom stadionu u Banovićima od 17 sati. Jahić i Jusić još jednom su pozvali sve navijače da dođu u što većem broju i podrže Slobodu u pohodu na nove bodove u m:tel Premijer ligi BiH.