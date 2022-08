Zvezda je pravila čuda, ali nije pobjeđivala! Pred Ligom šampiona strahovali od Milana i PSV-a, sad žele 3/3 u plej-ofu!

Od uvođenja modernog plej-ofa za ulazak u Ligu šampiona, Crvena zvezda je u oba navrata uspjela da stigne do grupne faze, a sada će protiv šampiona Izraela pokušati da nastave niz. Ipak, za razliku od tih čudesnih podviga, sada neće moći da se oslone na gol u gostima.

Čekala je Crvena zvezda tri godine, ali ponovo je stigla do plej-of runde za plasman u Ligu šampiona! Najjače fudbalsko takmičenje na svijetu čeka se u Ljutice Bogdana od 2019. godine, a ekipa Dejana Stankovića pokušaće da ponovi uspjehe timova Vladana Milojevića i obezbijedi mjesto među 32 najjača tima Evrope.

Rival je Makabi Haifa, šampion Izraela, a crveno-bijeli prvi put kao povlašćeni tim u ovoj fazi takmičenja igraju za Ligu šampiona i više od 20.000.000 evra zarade. Poslije pet početnih neuspjeha od 2000. godine, Zvezda sada igra za "tri od tri" na posljednjem stepeniku. Ali sada uz jednu važnu promjenu pravila!

Zvezda je zbog odličnog klupskog koeficijenta i plasmana Srbije na 11. mjesto u Evropi počela kvalifikacije dosta kasnije, tek od trećeg kola kvalifikacija. Pjunik iz Jermenije je razbijen ukupnim rezultatom 7:0 i s razlogom navijači Zvezde imaju velika očekivanja pred mečeve s Makabi Haifom.

Ali kako je Zvezda prolazila u plej-of rundama Lige šampiona?

U PLEJ-OFU 2/2, ALI SAD ZVEZDA MORA I DA POBIJEDI!

Otkako je UEFA preimenovala posljednju rundu kvalifikacija za Ligu šampiona u "plej-of", brendirala ga skoro identično kao mečeve grupne faze i počela da obraća daleko više pažnje na nju, Zvezda je dva puta igrala u njoj i oba puta je prošla dalje!

Do sada su to uspjeli u sezonama 2018/19 i 2019/20 i oba puta su ulazili u Ligu šampiona. Prvo je pao Red Bul Salcburg u Austriji poslije više golova u gostima, a isti slučaj je bio i sa Jang Bojsom godinu dana kasnije.

U protekle dvije sezone, igrači Zvezde nisu uspijevali da se domognu plej-ofa za Ligu šampiona zbog Omonije s Kipra i Šerifa iz Tiraspolja. Sada su prvi put pod vođstvom Stankovića na korak od Lige šampiona i pokušaće da ostvare "tri od tri" od uvođenja plej-ofa.

Da to uradi, Zvezda će najvjerovatnije morati da pobijedi Makabi. Protiv Salcburga i Jang Bojsa su sva četiri meča bila neriješena, ali su golovi u gostima bili na Zvezdinoj strani. Sada je to pravilo ukinuto i na to neće timovi moći da se oslone. Istina, moguće je i da Zvezda penalima poslije još dva remija stigne do Lige šampiona, ali nema sumnje da navijači vjeruju u kvalitet tima da ranije završi posao.

Međutim, od početak 2000-ih, Zvezda je daleko više puta "padala" na posljednjem koraku pred Ligom šampiona.

NEKAD SE STRAHOVALO OD MILANA, PSV-A I LEVERKUZENA

Od reforme Mišela Platinija krajem prve decenije 21. vijeka, srpski klubovi imaju lakši put ka grupnim fazama Lige šampiona, pošto su timovi iz onih najjačih liga Evrope sklonjeni u "stazu nešampiona". Ali prije nego što se to dogodilo, kvalifikacije srpskih klubova bile su još komplikovanije. Tako je samo Zvezda od 2000. do 2007. pet puta ispadala na posljednjem koraku - i to od nekih strašnih timova.

Na kraju 20. vijeka, Zvezda je od Dinama Kijeva ispala onako kako je izbacivala Salcburg i Jang Bojs - na golove u gostima poslije dva neriješena rezultata. Naredne 2001. godine, u nekadašnjem 3. kolu kvalifikacija, Bajer Leverkuzen je uz 3:0 u Njemačkoj eliminisao crveno-bijele.

Potom je 2004. to uspio PSV pobjedom 5:0 u Ajndhovenu (3:2 bilo za Zvezdu u Beogradu), da bi 2006. i 2007. crveno-bijeli padali pred Milanom i Rendžersom. Koliko je taj put bio teži govori i da je Milan kasnije osvojio Ligu šampiona, Bajer Leverkuzen stigao do finala, a PSV do polufinala.

Tada je bilo 0/5 u Zvezdinim pokušajima, a sada bi u "modernoj" Ligi šampiona moglo da se stigne do 3/3! Drastično se situacija promijenila u Ljutice Bogdana u posljednjih pet godina. Sada je sve na Stankovićevim momcima...