Zvezda "plutala" i patila, ali Liga šampiona nije daleko: Tri najveća utiska nakon poraza srpskog šampiona u Izraelu!

Fudbaleri Crvene zvezde moraju bolje da odigraju revanš kako bi se domogli grupne faze Lige šampiona.

Crvena zvezda će u Beogradu narednog utorka pokušati da nadoknadi 3:2 iz Haife i pobjedom protiv Makabija pred svojim navijačima plasira se u grupnu fazu Lige šampiona. Da bi se to desilo neophodno je da crveno-bijeli isprave određene greške iz prvog meča. Neće biti lako, ali i "ne može lako da se uđe u Ligu šampiona", rekao je Dejan Stanković poslije prvog poraza njegovog tima u novoj sezoni.

Svjestan je trener Zvezde da će u Beogradu morati da se ostavlja malo prostora rivalu iz Izraela, dok će na drugoj strani terena većina stvorenih prilika morati da se koristi kako bi Zvezda prekinula niz od dva učešća u Ligi Evrope i vratila se tamo gdje je bila pod komandom Vladana Milojevića - u evropsku elitu.

Ovo su naša tri utiska sa meča koji je Crvena zvezda sinoć odigrala u Haifi, u okviru plej-ofa za ulazak u grupnu fazu Lige šampiona:

Mirko Ivanić - trenutak koji je lomio meč

Od prvog trenutka meča bilo je jasno da će Makabi iz Haife pokušati da diktira tempo i na taj način slomi otpor Zvezde. Barem na papiru, crveno-bijeli su imali startnu postavu koja je bila spremna da rivala pritisne na njegovoj polovini i napadom se odbrani od Makabija. Čini se da to nije uspjelo prije svega zbog ogromnog prostora koji bi Kangva i Kanga ostavili ukoliko bi izašli u presing. Kada znamo da su u posljednjoj liniji bili Dragović i Milunović koji nisu dovoljno brzi da ispravljaju greške na sredini terena, jasno je gdje se Zvezdi pojavio problem već u prvim minutima meča - o tome je pričao i Ranko Stojić.

"Šteta je što Zvezda nije realizovala transfer pravog zadnjeg veznog pred ovaj dvomeč, vidjelo se koliko on nedostaje. Prostor ispred odbrane ne pokrivaju štoperi već zadnji vezni i to se najbolje vidjelo kod trećeg gola kada Makabi iz dva pasa dolazi do 16 metara, a Kangva je na 7-8 metara ispred", rekao je Stojić u studiju televizije Arenasport.

Makabi je opasnim napadima već u uvodnim minutima lako stizao pred gol Zvezde - izborio je i nekoliko kornera, a Dejan Stanković shvatio da mora nešto da mijenja. Pošto je bilo prerano za izmjene, Stanković je morao da odustane od 4-2-3-1 i transformiše svoj tim u 4-3-3, sa zamijenjenim ulogama za Mirka Ivanića i Aleksandra Kataija.

Jednostavno, Mirko Ivanić bio je najlogičniji izbor za "spuštanje" u vezni red i popunjavanje rupe koja je u prvih dvadesetak minuta meča u Haifi bila ogromna. Katai je raširio po lijevom boku, gdje mu je zadatak bio samo da optereti desnog beka, a Ivanić je preuzeo mnogo veću defanzivnu ulogu na centru terena. I odradio je dovoljno dobro. Uspio je Mirko da smiri loptu i "sastavi" Kangu i Kangvu, pa se Zvezdino samopouzdanje do poluvremena rađalo kao feniks baš iz njegovog pojavljivanja na sredini terena.

Na kraju, ali ne i najmanje važno, Ivanić je maestralno učestvovao kod drugog Zvezdinog gola, kada je prvo prebacio loptu ka Bukariju, a zatim napravio blok koji je Kangi kupio vremena za šut. Što se tiče dijela meča u kojem je Crvena zvezda imala prednost protiv Makabija, Mirko Ivanić je sigurno bio najbitniji igrač srpskog šampiona.

Osman Bukari - od povrede zavisi

Još jednom smo na djelu vidjeli koliko je brz, bilo da je riječ o onoj kombinaciji sa Kataijem kada je Pešiću stvorio dobru šansu na početku meča ili u kasnijoj fazi utakmice kada je francuski lijevi bek Pjer Kornu morao da zove pomoć. Fudbaler koji je mnogo bolji u ofanzivnim akcijama bio je zadužen da zaustavi Osmana Bukarija, a u jednom trenutku pomagala su mu čak dvojica saigrača. Kada god bi se otvorilo malo više prostora, brzonogi momak iz Gane gurnuo bi loptu pored Francuza i u dva koraka stekao nekoliko metara prednosti.

Čini se da tu prednost na terenu - koja je i laicima bila očigledna, Zvezda nije dovoljno eksploatisala. Morao je Osman Bukari češće da dobija priliku za "terorisanje" lijevog beka Makabija. Istina, prostora bi sigurno bilo i u nastavku utakmice da krilni fudbaler nije zatražio izmjenu nakon manje od sat vremena fudbala.

"Ne bih izveo Kataija samo nekoliko minuta ranije da se Bukari požalio na povredu", rekao je Dejan Stanković o prinudnoj izmjeni koju je pravio, ali nije detaljnije pomenuo razloge za promjenu. Ostaje da se vidi zašto je izašao Osman Bukari i da li će najbrži igrač Zvezdinog tima biti spreman da u Beogradu zaigra od prvog minuta i ponovo namuči šampiona Izraela. Njegova povreda pokvarila je planove crveno-bijelih u Haifi, gdje je Stanković u nekoliko minuta ostao bez oba krila i dva termina za pravljenje izmjena, ali bi izostanak u Beogradu bio daleko veći hendikep.

Na osam mečeva u dresu Zvezde fudbaler iz Gane ima učinak od šest postignutih golova i tri asistencije, pa je jasno da je u ovom timu srpskog šampiona on jedna od najbitnijih karika.

Dejan Stanković - Zvezdine izmjene namučile Zvezdu

Ostaće da lebdi u vazduhu pitanje da li je Dejan Stanković želio da igra "iza lopte" sa startnom postavom koju je izabrao ili ga je samo ritam protivnika natjerao na tako nešto na početku meča. Bilo kako bilo, shvatio da prvobitni plan ne funkcioniše i zbog toga je sitnim korekcijama na terenu poput rotacije Ivanića i Kataija uspijevao da sačuva glavu svojih fudbalera iznad vode. "Plutala" je Crvena zvezda kao u Mrtvom moru, ali samo do trenutka kada su na teren počeli da ulaze rezervisti.

Pomenuli smo već da su u samo nekoliko minuta izašli Katai i Bukari, a crveno-bijeli postali su defanzivniji nakon tih izmena. Umjesto Aleksandra Kataija na teren je ušao Slavoljub Srnić, a Osmana Bukarija zamijenio je Stefan Mitrović koji je opet morao da zaigra desno - na strani koju manje voli. Naredne dvije promjene napravile su Zvezdu još defanzivnijom pošto su Sanogo i Ben zamijenili Ivanića i Pešića, a odluka o njihovom ulasku u igru donijeta je u trenutku kada je Makabi imao prednost!

Od 50. minuta utakmice u Haifi Zvezda je postajala sve defanzivnija, a rezultat sve nepovoljniji. Odluka da se potpuno povuče na 2:2, pa onda još i uz gol zaostatka, pomalo su iznenađujuće, posebno jer je još na poluvremenu bilo mnogo indikatora da je poželjno da se igra nešto defanzivnije.

Tokom meča u Haifi Stanković je promijenio četvoricu najofanzivnijih igrača svog tima i umjesto njih uveo defanzivnije igrače. Posebno upada u oči što su dvije izmjene napravljene pri neriješenom rezultatu, a dve kada je Makabi već stekao prednost... Zbog svega toga Crvena zvezda je meč završila sa timom koji vjerovatno nikada ranije nije igrao zajedno ni na treningu. Istovremeno su u igri bili Seku Sanogo, Slavoljub Srnić, Gelor Kanga i Kings Kangva, a El Fardu Ben na poziciji lažne devetke nije mogao ni da ozbiljnije zaprijeti Makabijevom golmanu Koenu.

