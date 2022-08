Vidjelo se koliko on Zvezdi fali! Ranko Stojić uočio rupu u igri crveno-bijelih: Žao mi što još nije stigao!

Fudbaleri Crvene zvezde poraženi su u Haifi, a Ranko Stojić analizirao je utakmicu, uočio šta nedostaje ekipi Dejana Stankovića i šta je čeka u skorijoj budućnosti.

Fudbaleri Crvene zvezde poraženni su od Makabija (3:2) u Haifi, a startna postava Dejana Stankovića pokazala je da je srpski šampion želio da se takmiči protiv domaćina. U uvodnim minutima meča to nije dalo rezultat, ali je trener Zvezde kroz meč uspijevao da korekcijama pomogne igračima koji su bili na terenu. Međutim, pad u igri početkom drugog poluvremena bio je pretežak da bi srpski tim izbjegao poraz, koji je u studiju TV Arena sport analizirao poznati menadžer i fudbalski stručnjak Ranko Stojić.

Prije svega, on je vidio najveću Zvezdinu manu u centralnom dijelu veznog reda, gdje je prema njegovim riječima bilo očigledno da Stankovićevom timu fali zadnji vezni poput Edmunda Ada, koji bi trebalo uskoro da stigne u klub iz Šerifa.

"Jako je važno da imate na ovom nivou obezbbeđen centralni dio terena, da tu imate kontrolu. Međutim, ovdje je problem bio što imaju dva izuzetna beka ofanzivnih karakteristika. Katai je imao problem kada je Ivanić popunio lijevo, nije mogao da prati Sandgrena i istrošio se. Nije bio na svom nivou. Šteta je što Zvezda nije realizovala transfer pravog zadnjeg veznog pred ovaj dvomeč, vidjelo se koliko on nedostaje. Prostor ispred odbrane ne pokrivaju i to se najbolje vidjelo kod trećeg gola kada Makabi iz dva pasa dolazi do 16 metara, a Kangva je na 7-8 metara ispred. Morao je tu biti zadnji vezni koji ulazi u blok, štoperi su suviše daleko i ne mogu da stignu", rekao je Ranko Stojić u analizi meča.

"Nadam se da će Zvezda realizovati transfer Ada iz Šerifa. U ovoj konstalaciji snaga i na ovakvom nivou mečeva - nadam se da će Crvena zvezda ući u Ligi šampiona i igrati teže mečeve od ovih - mislim da će se Ivanić i Katai boriti za jedno mjesto. Slični su. Ako igrate u sredini, morate biti agresivni, da uzimate loptu, morate biti opasni ofanzivno, ali i da pokrivate protivničke bekove. Ja se nadam da će Katai i Ivanić podići nivo fizičke forme, ali kako stvari stoje, njih dvojica će se boriti za jedno mjesto - lijevog napadača", zaključio je Stojić.

"Ivanić morao čvršće u duel"

Stojić je komentarisao loš početak drugog dijela crveno-bijelih i posebno se osvrnuo na "mlaku" reakciju Mirka Ivanića kod trećeg gola Makabija.

"Nisu ušli u drugo poluvrijeme onako kakav je bio kraj prvog. Nije to psihološki, već možda i taktički. Prije svega, odbrana je od sredine prvog poluvremena počinjala od napadača, koji su bili agresivni, a to su prestali da budu. Usljed toga je trpila sredina terena, izgubili su par duela... Nije to kritika, svako gubi duele, ali Ivanić je prelako izgubio duel kod trećeg gola. To je duel 'jedan na jedan', to mora biti čvršće, sa mnogo više odlučnosti. Dešava se to".

"Oprez zbog Pijeroa"

"I da je 3:3, isto bi bio otvoren meč u revanšu. Jer ovaj tim nije pobijedio kod kuće Olimpijakos, bilo je neriješeno, pa su otišli u Atinu i pobijedili 4:0. Vidio sam golove i Zvezda mora biti spremna za završnicu Pijeroa, koga sam primijetio protiv Olimpijakosa da je dao dva gola glavom na isti način. Oni ne gađaju igrača, već napadaju prostor i to je teško braniti."

Komentarišući Zvezdine golove, Stojić je rekao da se ponovio Makabijev problem viđen i u mečevima protiv Apolona – da protivnik uspije da "probije" prvu liniju odbrane i da šutem sa distance ugrozi gol Izraelaca.

"Rekli smo i u najavi da Zvezda tu pogotovo ima priliku, iz šuteva sa distance, tako su pala prva dva gola. I to je jako dobra stvar, međutim to je uvijek opasnost od tih timova, a to je nešto slično kao Crvena zvezda, samo što je Zvezda u startu imala igrača manje na toj centralnoj poziciji, jer je Katai otišao kao centralni napadač, Ivanić više lijevo, a igrali su Kanga i Kangva, a igrali su protiv trojice igrača. Zvezda je imala šansu kad je par puta iznela loptu, prije svega preko Bukarija po desnoj strani, da pravi šansu povratnim loptama. Tako su stvarane šanse Zvezde i nadam se da će biti i u revanšu tako, ali treba reći da će biti komplikovan meč u Beogradu. Neće biti sigurno lako i trener Stanković je svjestan toga. Ovo je tim koji igra tačno, dobro, koji ima dobra otvaranja prema napred i Zvezda će tu morati da traži balans između sigurne defanzivne organizacije i opasnog napada".

