Ne može lako da se uđe u Ligu šampiona! Stanković očekuje pakao na Marakani

Prva izjava trenera Crvene zvezde Dejana Stankovića poslije poraza od Makabija u Haifi.

Izvor: TV Arena sport/screenshot

Crvena zvezda je gubila, vodila, pa ipak izgubila na gostovanju Makabiju u Izraelu. Zato će u utorak na "Marakani" morati da pobijedi gosta da bi ušla u Ligu šampiona treći put. Poslije utakmice, trener crveno-bijelih Dejan Stanković iznio je detaljnu analizu viđenog:

"Teška utakmica, zahtjevna, pričali smo o tome i prije meča. Sada da vadim detalje vruće glave... Bila je naporna, teška, zahtjevna utakmica. Rekli smo i prije da nema favorita, da meč može da ode na bilo koju stranu. Žao mi je što nismo izvukli bolji rezultat, mogli smo, vratili smo se poslije njihovog 15-minutnog, očekivanog pritiska, dali dva gola, žao mi je što smo ušli slabije u drugo poluvrijeme, ali ne mogu da zamjerim. Nismo igrali kod kuće, pred 50.000 navijača uz sebe imaćemo šansu da vodimo više računa o detaljima. Primili smo golove na postavljenu odbranu, nisu nas uhvatili na spavanju, u kontri, ali to se dešava. To je fudbal, to je ozbiljan protivnik. Pokazali smo dobar kvalitet, mogli smo da budemo skoncentrisaniji, da iskoristimo prilike u prvom i drugom poluvremenu...", rekao je Stanković poslije meča za TV Arena sport.

"Bilo je uspona, padova, utakmica dva kvalitetna tima koja će za šest dana odlučivati ko će u grupnu fazu. Nije bilo lako nikome, čestitam momcima, mora dosta prljavog posla da se radi koji se ne vidi. Ritam je bio ozbiljno dobar, to je nivo Lige šampiona, nemaš pravo na grešku. Ako ne popuniš prostor, lopta će doći sigurno, ali sve je otvoreno", dodao je Stanković.

Revanš će biti odigran u utorak, a Zvezdu u grupnu fazu vodi pobjeda od dva gola razlike.

"Znam da će biti pun stadion, da ćemo imati nestvarnu podršku. Ne može lako da se uđe u Ligu šampiona, nikad nije bilo lako, to je Zvezda dokazala kroz istoriju. Ne prihvatam, nisam zadovoljan, ali ne mogu sve da odbacim, jer je bilo stvarno teško".

Kakva je situacija sa povredom Bukarija?

"Morali smo da osvježimo ekipu... Da je tražio izmjenu bar dva-tri minuta ranije... Ali imamo još 90 minuta, možda i više. Zvezda je navikla da okrene situaciju u svoju korist i onda kada mnogi sumnjaju i kada je teško"