Kostić ćutao, Radonjić sve vrijeme znao: Italijani pitali Srbina za hit snimak iz Švedske (VIDEO)

Srpski krilni napadač Filip Kostić zvanično je promovisan u Juventusu, a na promociji su ga novinari pitali i za poznati snimak iz Švedske, na kojem je Nemanja Radonjić prije dva mjeseca pogodio gdje će nastaviti karijeru.

Srpski krilni napadač Filip Kostić (29) stigao je ovog avgusta u Juventus u zvučnom transferu iz Anjtrahta, gdje je prošle sezone namjestio čak 15 golova i dao sedam. Uz to, u Frankfurtu je zaokružio svoj četvorogodišnji boravak u klubu osvajanjem velikog trofeja, Lige Evrope.

Kragujevčanin je debitovao za Juventus prošlog vikenda, u ubjedljivoj pobjedi nad Sasuolom, kada je u posljednjih pola sata nastupio umjesto Huana Kvadrada, koji ga je dočekao u svlačionici pozdravom na srpskom jeziku. Zbog zgusnutog kalendara, Kostićeva promocija održana je tek ovog petka, kada je izašao pred novinare u društvu klupskih funkcionera, među kojima je bio i potpredsjednik "Stare dame", Pavel Nedved.

Za početak, predstavnici medija rekli su mu da je za Juventus igralo mnogo srpskih igrača, da li je to imalo uticaj da potpiše za taj klub?

"Ne, zapravo nije, bilo je nešto veće od toga. Htio sam da napravim promjenu, Dušan je tu i srećan sam zbog toga. Posmatrano u cjelini, srećan sam što sam tu i što sam stigao u Juventus", rekao je Kostić.

Novinari su ga pitali i da li je razgovarao sa Dušanom i da li mu je rekao nešto da bi ga ubijedio da dođe u Juventus.

"Kada smo igrali zajedno za reprezentaciju, Dušan me je pitao kakvo je moje mišljenje o Juventusu kao klubu. Rekao mi je da bi volio da sam ovdje i rekao mi je mnogo lijepih stvari o klubu. Kada sam došao, vidio sam da je sve istina što mi je rekao", rekao je Kostić, pa kroz osmijeh dodao: "Idealna akcija za mene i Vlahovića bila bi da mu asistiram sa 16 metara u kazneni prostor, da bi mogao da postigne gol".

Zanimljivo je da su ga novinari pitali i za Nemanju Radonjića, saigrača iz reprezentacije Srbije koji je ovog ljeta došao u Torino. Na jednom zajedničkom snimku na Instagramu, "okačenom" dok u bili sa reprezentacijom u Švedskoj, Filip se šišao, a Nemanja je otkrio da je Juventus njegov sljedeći klub.

"Bila je to šala među nama. Rekao mi je da moram da dođem u Juventus i bio je u pravu, ali u to vrijeme to je bila samo šala, ali je on bio uvjeren u sve to. Nisam mogao da znam da ću doći ovdje, ali sve je završeno odlično", nasmijao se Kostić.

Kako su prošli pregovori? Navodno se sve "razvuklo" od juna, jer se u međuvremenu pojavio i Vest Hem, ali je Srbin na kraju ipak prihvatio Juventus.

"Zapravo, nisam bio previše uključen u pregovore, ne od prvog do posljednjeg kontakta. Znao sam da sam htio da dođem ovdje i da uradim sve što mogu da bih bio ovdje", objasnio je Kostić.

U posljednje dvije godine, titula Serije A otišla je u Milano, gdje su je podizali Inter i Milan. Juventus je u posljednja dva prelazna roka doveo Dušana Vlahovića, Anhela Di Mariju, Filipa Kostića i djeluje da je spreman da se vrati u aktivnu borbu za titulu.

"Pratim Juventus od kad sam bio klinac, kao i Seriju A. Moj posao ovdje je da omogućim mojim saigračima u napadu najbolje moguće lopte da bi postizali golove. Zato sam tu, na raspolaganju sam saigračima i treneru da pomognem ekipi. Šta mi je Alegri tražio? Imali smo uobičajeni razgovor, pričali smo o formaciji, taktičkim detaljima meča, što se i inače radi. Ja naporno radim i još nisam raspakovao torbu, jer sam želio da se odmah potpuno posvetim adaptaciji na klub", poručio je Filip, a onda je podigao svoj crno-bijeli dres.

