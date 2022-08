"Fabricio Romano je lopov, on krade i vara Evropu": Transfer guru je na stubu srama, oglasio se poznati medij!

Od svog imena je napravio brend, ali sada se prvi put javljaju i ozbiljni mediji koji tvrde da to baš nije sve tako bajno po pitanju načina rada Italijana.

Izvor: YouTube/Fabrizio Romano/Printscreen

Proteklih godina, ime Fabricija Romana postalo je sinonim za provjerene informacije o transferima u svijetu fudbala. Italijanski novinar postao je svjetski popularan zbog brojnih ekskluziva na tržištu transfera i jako rijetko se dešavalo da "omane".

Ali sada jedan od najvećih holandskih medija poručuje - "Fabricio Romano je samo lopov koji krade tuđe vijesti!"

Romano je od svog imena napravio brend i ozbiljan biznis po pitanju otkrivanja najnovijih transfer vijesti u svijetu fudbala, a trenutno ga na Tviteru prati 11.100.000 ljudi. No, Marsel van der Kran, glavni urednik sportske redakcije holandskog "De Telegrafa", tvrdi da je Italijan prevarant.

On je u jednom podkastu posebnu pažnju posvetio Romanu, tvrdeći da se ovaj samo predstavlja kao neko ko uvijek sve zna, a da iza svega stoji "copy-paste" metoda.

"Fabricio Romano, on je tip transfer gurua, ali on je broj jedan u kopiranju vijesti sa sajtova", počeo je Van der Kran i pokazuje sve na primjeru Entonija, koji u petak nije trenirao sa Ajaksom zbog želje da se preseli u Mančester junajted.

"Na dan kao današnji (petak, prim. aut), vi možete da vidite da dva minuta poslije naše vijesti, Fabricio Romano dolazi sa 'vrlo ekskluzivnim vijestima' oko Entonija, koji nije bio na treningu Ajaksa", tvrdi van der Kran da je njegova redakcija prva imala tu ekskluzivu.

"I onda cijela Evropa misli 'vau, on sve stiže da otkrije'. Ali on samo krade sve vijesti od svakog novinara iz svake zemlje. On takođe krade i vijesti od Majka Verveja. Ali to je dozvoljeno, nema veze. Takvi ljudi se samo ponašaju kao da imaju kontakte svuda, ali zapravo samo kopiraju tuđe", poručio je urednik holandskog lista.